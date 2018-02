El Fair Play financiero ni asoma en el Madrid: sexto con mejor balance en Europa

El Fair Play financiero es un problema real en el fútbol moderno. El balance económico de los clubes en función de las compras y las ventas se ha convertido en los últimos años en un aspecto a estudiar, tal y como ha hecho el CIES Football Observatory con un informe detallado tras el mercado invernal.

Según dicha investigación, el Mónaco francés es el que más rendimiento ha logrado en este sentido trayendo jugadores en estas dos ventanas de transferencias por un valor de 130 millones de euros y vendiendo por 416, logrando un cómputo global de 286 kilos en sus arcas. Mientras tanto su principal rival en Francia, el PSG, es el que menos ha conseguido siendo 107 millones de euros el total de sus ventas por los 418 de las compras (311 kilos de pérdidas).

Net estimated transfer spend for big-5 league teams during last two transfer windows: most positive balance according to exclusive @CIES_Football analysis #Monaco #Borussia #OL #Roma #Fiorentina pic.twitter.com/kRZEGkiVQZ

— CIES Football Obs (@CIES_Football) 7 de febrero de 2018