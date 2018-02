Aparecen pintadas contra Lucas Pérez en su antigua casa y un vecino responde: “Ya no vive aquí, gilipollas”

La mala situación deportiva que atraviesa el Deportivo en Liga ha provocado que varios aficionados del conjunto coruñés hayan protagonizado actos de vandalismo pintando paredes de la ciudad. Algunas de esas pintadas han aparecido cargando contra Lucas Pérez en la zona donde se ubicaba su domicilio.

Y decimos ubicaba porque el delantero ya no vive allí. Así lo ha hecho saber un vecino de la zona, que ha pegado un papel respondiendo a un “Lucas Pérez vete ya” con un contundente “Ya no vive aquí, gilipollas”. Esta fotografía ha sido compartida por El Partidazo, aunque no son las únicas que han aparecido en Coruña.

“Lucas vete ya”, “pesetero”, “estafa” o “mercenario” son algunos de los calificativos que han quedado pintados en las paredes del barrio donde el ex delantero del Arsenal vivía anteriormente.