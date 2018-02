Lin, del Partido Comunista a luchar por el Europeo con España

Ángel Velasco, conocido en el mundo del fútbol sala como Lin, es uno de los hombres de confianza de José Venancio López dentro de la selección española. El talentoso ala charló con OKDIARIO días antes de viajar a Eslovenia, donde la selección española lucha por conquistar el Europeo, para contar su experiencia en las filas del Partido Comunista, equipo de la Superliga Rusia, perteneciente al grupo político.

Seguro como el resto de sus compañeros de que el principal objetivo de España es proclamarse campeones del Europeo, y así revalidar el título logrado en 2016, Lin desveló a este periódico los entresijos de un equipo llamativo como es el KRPF –siglas del Partido Comunista–. “El Partido Comunista es del gobierno y tiene equipo de fútbol sala, equipo de patinaje, de hockey sobre hielo… tiene de todo”.

A pesar de la obvia influencia del Partido Comunista en el equipo, Lin aseguró que no existe ningún tipo de relación entre el deporte y la política en la entidad. “Invierten un poco de dinero y ayudan a las personas que por desgracia no pueden practicar deporte. La realidad es que no tenemos ninguna relación con el ámbito político. Se centran en el deporte y la política está en otro lado, así que eso está muy bien”.

Lin se siente a gusto en Rusia, pero no cierra las puertas a regresar a España de cara a la próxima temporada. “Hay que ver si voy a aguantar un año más o no, también tengo ganas de regresar a España, pero no sé si es el momento”, afirmó el único jugador de la Selección que juega fuera de España.

Como ‘infiltrado’ de la selección en Rusia, Lin explicó las virtudes de uno de los favoritos a hacerse con el título y que se medirá a la Portugal de Ricardinho por un puesto en la final. “Físicamente astán todos muy bien, pero lo que más les gusta son las transiciones. Ellos a la mínima están esperando al contragolpe y pasan de la defensa al ataque muy rápido. Nosotros somos más organizados. Tienen jugadores jóvenes que andan muy bien”.