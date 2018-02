Bellerín responde a los que le critican por sus ‘looks’: “Soy un ser humano y tengo aficiones”

Hector Bellerín se ha convertido en protagonista en las últimas semanas ya no sólo por su papel como lateral del Arsenal si no por su aparición en diferentes actos de moda con algunos looks un tanto excéntricos.

El defensa acudió a un acto en la Oxford Union donde reconoció que hay gente que le está criticando por mostrar su afición: “Mucha gente me tuitea y me dice que me centre en el fútbol, que me ven en sitios como desfiles de moda. Mi actitud es más como ‘no te preocupes’. Soy un ser humano, tengo aficiones. Igualmente soy futbolista y ese es mi principal objetivo”, reconoció.

El lado de Bellerín más vinculado a la moda se hizo viral cuando revolucionó la Fashion Week con dos de sus looks, uno de ellos especialmente llamativo, en el que incluía un pijama dorado y unas zapatillas de lo más extravagante.

En este mismo acto, Bellerín explicó su diferente vida en Barcelona y Londres: “Es como la noche y el día. En Barcelona estuve desde los 8 hasta los 16 años. Después llegué al Arsenal como jugador profesional“, aseguró en sus declaraciones recogidas por Daily Mail.