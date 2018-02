Posibles alineaciones Jornada 23 de LaLiga Santander en Comunio, Biwenger, Futmondo y Fantasy Marca

Descubre la última hora de las posibles alineaciones de de la jornada 23 de los equipos de LaLiga Santander.

A continuación os dejamos las posibles alineaciones de todos los partidos de la jornada 23 de LaLiga Santander. Si eres jugador de Comunio, Biwenger, Futmondo o Fantasy Marca, aquí tienes la guía perfecta para confeccionar tu alineación e intentar conseguir el mayor número de puntos posibles acertando con los jugadores titulares de esta séptima jornada.

Posibles alineaciones del Athletic de Bilbao vs Las Palmas

Alineación del Athletic de Bilbao en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Kepa (Herrerín), Lekue, Yeray, Núñez, Íñigo, Rico, Iturraspe, Williams, Raúl García, Susaeta (Saborit en un 5-3-2) y Aduriz.

El Cuco Ciganda sigue buscando la fórmula para que su equipo recupere la senda del triunfo. Probó el cambio de esquema aunque todo apunta a que volverá a la línea de cuatro atrás y contará de nuevo con Susaeta y Aduriz. Saborit podría ser el que cambiara los planes del técnico. Kepa podría volver este viernes.

Alineación de Las Palmas en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Chichizola, Michel, Gálvez, Ximo, Aguirregaray, Peñalba, Etebo, Viera, Toledo, Calleri y Nacho Gil.

Aires renovados para Las Palmas con el triunfo ante el Málaga. Las llegadas de Etebo, Aguirregaray, Gil o Peñalba han mejorado al equipo canario y se confía en que se mantengan en el once.

Posibles alineaciones del Villarreal vs Alavés

Alineación del Villarreal en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Asenjo, Mario, Álvaro, Víctor Ruiz, Jaume Costa, Samu Castillejo (Cheryshev o Raba), Fuego, Trigueros, Fornals, Ünal y Bacca.

La ausencia de Rodri y Bonera por sanción deja pocas opciones a Javi Calleja. Álvaro hará pareja junto a Víctor Ruiz y Fuego saldrá de inicio en el pivote. Las molestias de Castillejo podrían dejar hueco para Cheryshev o Raba. Ünal se afianza en el once.

Alineación del Alavés en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Pacheco, Martín (Alexis), Laguardia, Rodrigo Ely, Duarte, Ibai, Pina, Manu García, Pedraza, Guidetti (Sobrino) y Munir.

Un par de dudas de Abelardo para visitar el Estadio de la Cerámica. Alexis y Sobrino podría entrar en el once por teóricos titulares como Martín en el lateral diestro o Guidetti en punta. Volverían Duarte y el delantero islandés.

Posibles alineaciones del Málaga vs Atlético de Madrid

Alineación del Málaga en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Roberto, Rosales, Luis Hernández, Miquel, Ricca, Samu García (Keko), Iturra, Recio, Success (Keko), Adrián e Ideye.

Las urgencias del Málaga cada vez son mayores y ante Atlético de Madrid deberá ir con todo. Samu García y Success pueden ser las nuevas bandas blanquiazules aunque Keko aún goza de confianza con el técnico. Ideye se afianzará en el once.

Alineación del Atlético de Madrid en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Oblak, Vrsaljko, Giménez, Lucas, Filipe (Sergi), Correa, Koke, Saúl, Carrasco, Diego Costa y Griezmann.

Las lesiones de Godín y Savic obligan a Simeone a renovar la zaga. Giménez y Lucas podrían ser los centrales que busca el argentino. Filipe podría llegar apto pero de no ser así está el canterano Sergi. De medio campo hacia arriba, repetirá el cuadro colchonero.

Posibles alineaciones del Leganés vs Éibar

Alineación del Leganés en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Pichu Cuéllar, Tito, Mantovani, Muñoz, Diego Rico (Raúl García), Omar (El Zhar), Gumbau, Eraso, Gabriel, Naranjo y Guerrero.

La baja de Zaldua la suplirá Tito en el lateral. El partido de Copa del Rey puede traer varias modificaciones en el once, por lo que el once ante el Éibar es poco previsible. Gumbau, Eraso y Gabriel podrían formar en el medio.

Alineación del Éibar en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Dmitrovic, Rubén Peña (Capa), Arbilla, Ramis, José Ángel (Juncà), Orellana, Diop (Jordan), Dani García, Inui, Charles y Kike García.

Hay muchas opciones de que Mendilibar repita once ante el Leganés aunque hay varios interrogantes en determinadas posiciones. Son los casos de Capa, Juncà y Jordán, con opciones de volver a saltar de inicio este sábado. Peña, Cote y Diop serían los sacrificados.

Posibles alineaciones del Real Madrid vs Real Sociedad

Alineación del Real Madrid en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Navas, Carvajal, Ramos, Nacho, Theo, Isco (Asensio), Llorente, Kovacic, Lucas Vázquez, Benzema (Mayoral) y Cristiano (Asensio).

Se vienen rotaciones por parte de Zinedine Zidane de cara al trascendental encuentro de Champions League ante el PSG. Theo, Isco, Kovacic, Llorente y Lucas estarán en el once. Asensio o Mayoral, dudas.

Alineación de la Real Sociedad en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Rulli, Odriozola, Navas (Héctor Moreno), Llorente (Aritz), De la Bella, Zubeldia (Zurutuza), Illarramendi, Xabi Prieto, Canales (Juanmi), Willian José y Oyarzabal.

En la Real Sociedad no se esperan reservas pese al encuentro europeo. Tras volver por la senda del triunfo ante el Dépor, Eusebio seguirá por esa línea. El recién llegado Héctor Moreno podría aparecer en el once por Navas, al igual que Llorente por Aritz. Zurutuza y Canales son otros que podrían alterar el once del otro día. Juanmi y Zubeldia, perjudicados.

Posibles alineaciones del Sevilla vs Girona

Alineación del Sevilla en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Sergio Rico, Navas (Layún), Mercado, Lenglet, Escudero (Layún), Sarabia, Roque Mesa (Pizarro), N’Zonzi, Mudo Vázquez, Correa y Muriel (Ben Yedder).

La Copa del Rey también exigirá un plus al Sevilla, sobre todo tras la abultada derrota ante el Éibar. Roque Mesa se asentará en el once (si Pizarro le deja) y volverá el Mudo Vázquez. Muriel y Correa también. Layún podría ser la alternativa de Escudero o Navas.

Alineación del Girona en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Bono, Adat, Juanpe, Muniesa (Ramalho), Bernardo, Mojica, Pere Pons, Granell, Portu, Borja García y Stuani.

Sin Maffeo, sancionado, Aday será el carrilero por la derecha. Muniesa podría entrar por Ramalho. Se espera que sean los únicos cambios en el once de Pablo Machín, más que definido desde hace semanas.

Posibles alineaciones del Barcelona vs Getafe

Alineación del Barcelona en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Ter Stegen, Semedo, Mina, Costas (Busquets), Alba, Rakitic, Busquets (Iniesta), Coutinho, Paulinho, Messi y Luis Suárez.

El partido copero también podría dar opción a rotaciones en el equipo blaugrana. Yerry Mina se espera que sea titular ante la baja de Piqué por lesión y la de Umtiti por sanción. Busquets o Costas podrían cubrir la zaga. Semedo será el lateral diestro.

Alineación del Getafe en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Guaita, Damián, Cala (Bruno), Djené, Antunes, Portillo, Arambarri, Mora (Fajr), Amath, Ángel (Gaku Shibasaki) y Molina.

Se espera que esté apto Cala para este encuentro aunque Bruno podría volver a cubrirle. Mora o Fajr en el centro del campo y Shibasaki o Ángel en la mediapunta, únicas dudas para Bordalás ante los blaugranas.

Posibles alineaciones del Celta de Vigo vs Espanyol

Alineación del Celta de Vigo en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Rubén Blanco, Hugo Mallo, Sergi Gómez, Roncaglia, Jonny, Jozabed (Radoja o Tucu Hernández), Lobotka, Wass, Iago Aspas, Maxi Gómez y Pione Sisto.

Unzué tiene todo prácticamente claro con su once. Lo ha venido demostrando jornada tras jornada pero las dudas en la medular crecen. Entre Jozabed, Radoja y el Tucu Hernández estará el acompañante de Lobotka.

Alineación del Espanyol en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Diego López, Marc Navarro, David López, Naldo, Aarón, Darder, Víctor Sánchez, Jurado (Carlos Sánchez), Baptistao, Gerard y Sergio García (Jurado).

La sanción de Granero obligará a Quique Sánchez Flores a mover el once de nuevo. Jurado o Carlos Sánchez ocuparán el puesto en la medular mientras que podría volver a la titularidad Sergio García o seguir Jurado, siendo el colombiano fijo en el centro del campo. Serían los únicos cambios.

Posibles alineaciones del Valencia vs Levante

Alineación del Valencia en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Neto, Montoya, Gabriel, Garay, Gayà, Soler, Parejo, Kondogbia, Lato, Zaza y Rodrigo.

Se espera la vuelta definitiva de Carlos Soler en el once de Marcelino. Gaya y Lato volverán a ocupar ese doble lateral. Rodrigo y Zaza volverá a ser la dupla ofensiva ché.

Alineación del Levante en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Oier, Coke, Postigo, Chema, Luna, Campaña, Doukouré, Ivi, Lukic (Bardhi), Morales y Boateng (Pizzini).

La lesión de Lerma dejará a Campaña y Doukouré como fijos en el centro del campo. Bardhi tiene algunas opciones de salir de titular en vez de Lukic. Boateng o Pizzini, duda para el técnico de los granotas.

Posibles alineaciones del Deportivo de la Coruña vs Betis

Alineación del Deportivo de la Coruña en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Rubén, Bóveda, Schär, Sidnei (Albentosa), Luisinho, Guilherme, Krohn-Dehli (Borges), Lucas, Cartabia (Emre), Adrián y Andone.

Con Clarence Seedorf como nuevo técnico coruñés se puede esperar cualquier cosa en Riazor. Tendrá que lidiar con las dudas con Sidnei o Albentosa y las que producen el centro del campo, con Krohn-Dehli y Borges y Cartabia y Emre.

Alineación del Betis en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Adán, Francis, Bartra, Mandi, Durmisi, Javi García, Fabián, Guardado, Tello (Rubén Castro), Joaquín y Loren (Sergio León).

El buen debut de Loren pone el duda la punta con Sergio León para Quique Setién. Vuelve Joaquín y Tello y Rubén Castro se rifarán el otro extremo. Con Barragán sancionado, Francis ocupará el lateral de nuevo.

También te puede interesar

Lesionados y sancionados de la jornada 23