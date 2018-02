Un accidente por conducir borracho desvela la gran farsa del ‘Modric chino’

Zhang Xiuwei fue una de las revelaciones de la pasada Superliga china con el Tianjin Quanjian del ex madridista Fabio Cannavaro. Con apenas 23 años, supuestamente, y el dorsal 8 en un equipo que no sólo ascendió sino que se clasificó para la AFC Champions League en esta misma temporada, estaba llamado a ser una de las estrellas de ambas competiciones sonando incluso para la selección y siendo comparado con Modric, progresión que se ha frenado después de ser sancionado los nueve próximos meses por falsificar precisamente su edad.

El 16 de agosto de 2017 se descubrió el engaño. El joven futbolista conducía esa noche su coche de alta cilindrada (Porsche 901) por las calles de la ciudad del club en estado de embriaguez cuando chocó el mismo contra seis vehículos. Fue el principio del fin para él.

Y es que según su ficha profesional había nacido en 1996 y no en 1994. Sus padres no sólo le cambiaron la fecha de nacimiento sino también su nombre a Zhang Jixuan para que pudiera entrar tanto en la escuela como en la universidad antes de la edad permitida pero cuando comenzó a despuntar como futbolista -estuvo en la cantera del Olympique de Lyon– no pudieron volver a la verdad.

Con motivo de intentar alargar su todavía corta carrera deportiva se encontraron con que en las propias actas de la Federación China de Fútbol (CFA) en categorías infantiles había ya quedado reflejada la existencia de un Zhang Jixuan nacido en 1994, por lo que era imposible recuperar su nombre original de Zhang Xiuwei.

El accidente que provocó el ya nombrado Zhang Xiuwei conduciendo diez veces por encima del valor de alcohol permitido en sangre en China no sólo ha tenido multas en términos económicos. Los tres meses que estuvo en libertad provisional no han sido nada respecto a lo que la CFA ha sentenciado un tiempo después.

Los próximos nueve meses no podrá disputar un sólo partido con su actual club, el Tianjin Quanjian, una sanción ejemplar en el país asiático que esperan que sirva como “un toque de atención para que no se les olvide conducirse con honestidad por la vida”, como dicta el comunicado de la Federación.

CFA reiterated regarding the Zhang Xiuwei’s age-fraud case: Zhang Xiuwei (born in 1996) used to register his ID using the name ‘Zhang Jixuan’ with the year of birth ‘born in 1994’ in order to start primary school early. It was changed back afterwards for his football career. pic.twitter.com/MQPFJYxCmx

— Titan Sports Plus (@titan_plus) 4 de febrero de 2018