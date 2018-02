Espanyol vs Barcelona en vivo y en directo online

Espanyol vs Barcelona en directo

15.45. En estos momentos los dos equipos están calentando sobre el terreno de juego. El campo comienza a llenarse poco a poco. Se viene partidazo…

15.30. Ya están calentando los porteros de ambos equipos. Llueve sobre el césped del estadio de Cornellá.

15.25. “Messi es un extraterrestre pero también necesita descansar”. Habla el segundo entrenador del Barcelona, Jon Aspiazu, sobre la suplencia de la estrella del Barcelona en Cornellá.

15.07. También ha sido anunciada la alineación del Espanyol. El once de Quique Sánchez Flores estará compuesto por: Diego López; Marc Navarro, David López, Naldo, Aarón; Granero, Víctor Sánchez, Darder, Jurado; Baptistao y Gerard Moreno.

15.05. Sorpresón en la alineación del Barcelona. ¡No juega Messi! Valverde sale con Ter Stegen, Semedo, Piqué, Umtiti, Digne, Sergio Busquets, Paulinho, Coutinho, Iniesta, Luis Suárez y Paco Alcácer.

15.00 ¡Buenas tardes! Bienvenidos al directo del partido correspondiente a a la jornada número 22 de Liga Santander que jugarán Espanyol y Barcelona en Cornellá. Un derbi catalán por todo lo alto que llega caliente después de la eliminatoria copera donde los culés eliminaron a los periquitos y tras las posteriores palabras tanto de Busquets como de Piqué, que han herido el orgullo del equipo de Quique Sánchez Flores.

Por ello se espera un partido de quilates en Cornellá. El Barcelona tiene la Liga Santander muy encarrilada pero a pesar de ello en el vestuario culé no quieren ni oír ni hablar de una derrota contra el máximo rival de la ciudad que está con los colmillos fuera y con sed de venganza después del varapalo sufrido hace unas semanas en el Camp Nou cuando el conjunto culé remontó en los cuartos de final de la Copa del Rey después de que los pericos hubiera ganado 1-0 en casa gracias a un gol de Óscar Melendo en los últimos minutos.

Y el Espanyol sueña con conseguir un gran resultado arropado por una afición que pretende crear un ambiente único y que recibirá con música de viento a un Gerard Piqué que tocó el orgullo perico hace unos días al referirse a su máximo rival en la ciudad como “Espanyol de Cornellá”. Tras estas palabras, hasta Gerard Moreno saltó a la palestra para defender la originalidad de su club y por ello todo hace indicar que el central volverá a sufrir un clima muy hostil en este derbi catalán.

Con el objetivo de ser el primer equipo que tumbe al conjunto culé por primera vez en esta edición de Liga Santander, Cornellá se llenará hasta la bandera y Quique Sánchez Flores presentará su mejor once de gala encabezado por un Gerard Moreno que es el máximo exponente hoy en día del conjunto perico y la máxima amenaza para un Barcelona que llega con las fuerzas justas y que el próximo jueves tendrá una ‘final’ ante el Valencia en Mestalla en el duelo de vuelta de la semifinales de la Copa del Rey.

Todo hace indicar que el Espanyol saldrá al campo con un once compuesto por: Diego López; Marc Navarro, Naldo, Duarte, Aarón; David López, Darder, Granero, Victor Sánchez; Jurado y Gerard Moreno. Por su parte, Ernesto Valverde parece que también hará pocos cambios y apostará por sus jugadores referencia como Messi, Suárez o Coutinho, que volverá a ser de la partida. El once culé podría estar compuesto por: Ter Stegen; Semedo, Umtiti, Piqué, Alba; Busquets, Rakitic, Paulinho; Coutinho, Messi y Suárez.

Quique: “Representamos un sentimiento”

El entrenador del RCD Espanyol, Quique Sánchez Flores, aseguró que, como jugadores blanquiazules, representan “un sentimiento” y eso “se tiene que notar” en el derbi de este domingo ante el FC Barcelona en el RCDE Stadium (16.15 horas), y ha solicitado que el equipo esté “guiado por el cerebro y no sólo por el corazón”, además de afirmar que en ocasiones los aficionados pericos se han sentido “pisados”.

“Mañana habrá mucha emoción en medio. Representamos un sentimiento que se tiene que notar, pero hay que controlar energías, porque desgasta mucho jugar ante este tipo de rival; hay que conservar energías para que nos dure durante todo el partido. Emocionalmente hay que ser fuertes también, pero hay que equilibrarlo con la inteligencia para que seamos un equipo que esté guiado por el cerebro y no sólo por el corazón”, declaró en la rueda de prensa previa.

Sobre el duelo, el técnico madrileño explicó que deben tomar ejemplo de la eliminatoria de Copa, donde tuvieron “opciones en los dos partidos”. “Se redujo mucho a un equipo que tiene muchas herramientas para debilitar a los rivales. Me pareció que se entendió bien lo que suponen este tipo de partidos de principio a fin. Salimos satisfechos de cómo se compitió. No tenemos ninguna herencia negativa, nada que nos haya quitado entusiasmo, ánimo o vitalidad. Salimos bien parados”, indicó.

En este sentido, afirmó que le gustó la forma de jugar en el torneo copero. “Se propuso bastante, y lo fundamental, que es estar vivo frente a un rival de esta categoría. Uno de los principales objetivos es que el partido vaya evolucionando y que tú te veas dentro, porque con este equipo existe el riesgo de que en una oleada te sientas fuera”, subrayó. “Creo que tener la precaución necesaria está bien, no creo necesario apelar a la épica, porque se da cuando se está cerca de la desesperación y nosotros no andamos en ese camino. Andamos en el camino del crecimiento, de la estabilidad, y para eso tenemos que controlar emociones y ser inteligentes. Sigue siendo importante la estrategia y la épica es el resultado”, prosiguió.

Valverde: “Queda mucha Liga”

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, aseguró que después de medirse en cuartos de final de la Copa del Rey habrá “pocas” sorpresas en el duelo de este domingo ante el RCD Espanyol , y reiteró que a pesar de la ventaja con la que cuenta en LaLiga Santander no se va a “tranquilizar”, porque eso le llevará a “cometer un error”, además de defender a Sergi Roberto tras la dura entrada que realizó sobre Andreas Pereira.

“No me quiero tranquilizar, es un pensamiento erróneo. El pensar que tienes cierto margen te puede llevar a cometer un error, y queda mucho de Liga. Nuestra intención es ganar mañana”, declaró en la rueda de prensa previa, afirmando que no le condiciona tener que disputar la vuelta de Copa la próxima semana para hacer la alineación. “El partido de Valencia no me condiciona, me condiciona más de dónde venimos, de jugar el jueves por la noche”, dijo.

El preparador azulgrana explicó que al haberse enfrentado dos veces con los pericos en las últimas semanas habrá “pocas” sorpresas. “Después de estos dos últimos partidos de Copa, al estar tan cercanos, las sorpresas serán pocas. Tienen alternativas, nosotros también, pero cada equipo tiene su estilo. Intentarán jugar con entusiasmo y valor”, expuso.

