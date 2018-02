Descubre la última hora de las posibles alineaciones de la jornada 22 de los equipos de La Liga Santander.

A continuación os dejamos las posibles alineaciones de todos los partidos de la jornada 22 de LaLiga Santander. Si eres jugador de Comunio, Biwenger, Futmondo o Fantasy Marca, aquí tienes la guía perfecta para confeccionar tu alineación e intentar conseguir el mayor número de puntos posibles acertando con los jugadores titulares de esta séptima jornada.

Alineación de la Real Sociedad en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Rulli, Odriozola, Navas, Llorente, Kevin (De la Bella), Zurutuza, Illarramendi, Xabi Prieto, Januzaj (Canales), Willian José y Oyarzabal.

Urge en Anoeta un triunfo que resuelva la racha de derrotas. Ante el Deportivo de la Coruña se espera que Eusebio vuelva al esquema habitual. Sin Íñigo Martínez, Navas y Llorente formaran en la zaga. Con De la Bella recuperado será una opción ante Kevin. Januzaj o Canales, otro de los interrogantes en los vascos.

Alineación del Deportivo de la Coruña en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Rubén, Juanfran, Schär, Albentosa (Bóveda), Luisinho, Valverde, Guilherme, Mosquera (Cartabia), Gil, Lucas y Adrián.

Dos bajas sensibles para Parralo para visitar Anoeta. La situación de los coruñeses también es crítica. Bóveda o Albentosa completarán la zaga junto a Schär. Sin Borges ni Florín Andone, Valverde estará en la medular y el técnico duda con Mosquera o Cartabia, este último recién recuperado.

Alineación del Éibar en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Dmitrovic, Capa, Arbilla, Ramis, José Ángel (Juncà), Alejo (Orellana), Jordán, Dani García, Inui, Charles y Kike García.

Los únicos cambios que se pueden esperar en el once de Mendilibar son el de Juncà, al que le puede dar entrada por José Ángel; y el caso de Orellana, que podría empujar a Alejo al banquillo. Un triunfo, tras dos empates y una derrota, importantes para los armeros.

Alineación del Sevilla en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Sergio Rico, Jesús Navas (Layún), Lenglet, Kjaer (Pareja), Escudero, N’Zonzi, Banega, Mudo Vázquez, Sarabia, Muriel y Correa (Nolito).

La exigencia de la Copa del Rey determinará las rotaciones de este fin de semana para los sevillistas. Montella parece que poco a poco encuentra el camino con su plantilla. La llegada de Layún puede determinar el lateral diestro y dejar a Navas en el banco. Kjaer o Pareja acompañarán a Lenglet mientras que aún cuenta con opciones Nolito (por Correa).

Alineación del Betis en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Adán, Barragán, Feddal, Mandi (Bartra), Durmisi, Javi García, Boudebouz (Rubén Castro), Fabián, Guardado, Tello y Sergio León.

Baja sensible la de Joaquín Sánchez en el Betis para recibir al Villarreal. Las opciones que baraja Quique Setién son las de Boudebouz o Rubén Castro, uno de los dos ocupará esa posición en un once con pocas variaciones con respecto al que alineó en Vigo. Bartra podría debutar por Mandi.

Alineación del Villarreal en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Asenjo, Mario Gaspar, Álvaro (Bonera), Víctor Ruiz, Jaume Costa, Castillejo, Rodri, Trigueros, Fornals, Ünal y Bacca.

Las molestias de Álvaro González van a decidir si repite once Javi Calleja. El técnico ha encontrado su once y continuará con él. Bonera continuará en el once si el central continúa con sus problemas en los isquiotibiales.

Alineación del Alavés en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Pacheco, Martín, Laguardia, Ely, Alexis, Ibai, Pina, Manu García, Pedraza, Sobrino y Munir.

Ante el Celta de Vigo no podrá alinear a Guidetti el técnico Abelardo. La cláusula del miedo dará la titularidad a Sobrino. Sin Duarte ni Wakaso, el once se parece más a lo que se vio en Copa del Rey ante el Valencia. Alexis hará de lateral zurdo. Se prevé que Manu García ocupe el puesto en el centro del campo si resuelve sus molestias. Sobrino y Munir formarán en ataque.

Alineación del Celta de Vigo en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Rubén Blanco, Hugo Mallo, Sergi Gómez, Roncaglia, Jonny, Wass, Lobotka, Tucu Hernández (Radoja), Iago Aspas, Maxi Gómez y Pione Sisto.

Unzué también está bastante convencido de cual es su once. Lo único que está por ver si Radoja se afianza en el once o el Tucu Hernández vuelve a la titularidad. El resto de integrantes está ya definidos por el técnico celtiña.

Alineación del Levante en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Oier, Coke, Postigo, Cabaco (Róber), Luna, Lerma, Bardhi (Lukic), Doukouré, Jason, Ivi y Morales.

Difícil papeleta para el Levante ante el Real Madrid con la racha de resultados que acarrea. Sin Chema ni Campaña, sancionados, Cabaco o Róber ocuparán la zaga junto a Postigo. El centro del campo será de Lerma y Doukouré, los cuales buscan un tercer integrante: Bardhi o Lukic. Arriba, el trío Jason-Ivi-Morales.

Alineación del Real Madrid en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Keylor Navas, Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo, Kroos, Casemiro, Modric (Kovacic), Bale (Lucas Vázquez), Benzema y Cristiano Ronaldo.

Pocas armas se va a reservar el Real Madrid estos días. Con Ramos aún tocado, la defensa se mantendrá. Podría haber rotaciones con Modric o Bale (por Kovacic y Lucas), pero Zinedine Zidane no se suele reservar nada.

Alineación del Getafe en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Guaita (Emi), Molinero (Bruno), Cala, Djené, Antunes, Arambarri, Sergio Mora, Portillo, Gaku (Ángel), Amath y Jorge Molina (Remy).

La nueva lesión de Bergara complica otra vez a Bordalás su centro del campo. Sergio Mora ocupará el sitio que deja en la medular. Jorge Molina volverá al once y Ángel parece ser el perjudicado en caso de que Shibasaki permanezca en la mediapunta. Remy podría debutar por Molina.

Alineación del Leganés en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Pichu Cuéllar, Zaldua, Siovas (Bustinza), Muñoz, Raúl García, Brasanac (Rubén Pérez), Gumbau, Omar Ramos, Gabriel, Naranjo (Eraso) y Guerrero.

El partido copero puede hacer muy variable el once del Leganés. Los pilares parece inamovibles pero hay dudas con la zaga entre Siovas y Bustinza. Brasanac o el tocado Rubén Pérez para la medular y Eraso o Naranjo se rifarán el costado diestro.

Alineación del Espanyol en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Diego López, Navarro, Duarte, Hermoso, Aarón, David López, Víctor Sánchez, Darder, Baptistao, Sergio García (Granero) y Gerard.

De nuevo derbi catalán y el Espanyol buscará quitarse la espinita en Cornellá. La zaga seguirá igual aunque falta por ver el esquema que usará Quique Sánchez Flores. Sergio García o Granero determinarán la formación, y solo puede jugar uno.

Alineación del Barcelona en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba, Rakitic (Coutinho), Busquets, Coutinho (Iniesta), Paulinho, Messi y Luis Suárez (Alcácer).

El encuentro copero ante el Valencia podría hacer que varía algo el once liguero. En la zaga no se esperan cambios pero el centro del campo con la recuperación de Coutinho tiene más variantes. Iniesta o Rakitic podrían dejar su sitio al brasileño. Alcácer es otra de las alternativas, en este caso de Luis Suárez.

Alineación del Girona en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Bono, Aday (Maffeo), Juanpe (Alcalá), Muniesa, Bernardo, Mojica, Pere Pons, Granell, Portu, Borja García y Stuani.

Pablo Machín ya ha demostrado que es un entrenador de onces fijos. Con la zaga prácticamente recuperada y apta, está por ver quién se impone. Bernardo y Muniesa parecen hacerlo, Juanpe y Alcalá se disputan otro hueco. Aday podría dar descanso a Maffeo por la derecha. El resto, lo habitual en el cuadro gerundense.

Alineación del Athletic de Bilbao en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Herrerín, Lekue, Núñez, Etxeita (Íñigo), Saborit, Iturraspe, Mikel Rico, Williams, Raúl García, Susaeta y Aduriz.

Tres empates consecutivos del Athletic de Bilbao exigen a los leones resultados en forma de triunfos. El once, ya sin Laporte, contará con Núñez y Etxeita en la zaga, aunque Íñigo podría debutar ya. En el resto del campo, jugarán los mismos que ante el Éibar.

Alineación del Atlético de Madrid en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Oblak, Vrsaljko, Savic, Godín, Lucas, Correa, Saúl, Koke, Carrasco (Gabi), Costa y Griezmann.

Diego Costa volverá al once del Cholo Simeone por Fernando Torres. Vrsaljko es otro que recuperará la titularidad por Juanfran, tras cumplir su sanción. Savic y Carrasco podrían volver a la titularidad por Giménez y Gabi.

Alineación del Valencia en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Neto, Montoya, Vezo (Gabriel), Garay (Gabriel), Gayà, Soler, Parejo, Kondogbia (Coquelin), Lato (Guedes), Santi Mina y Rodrigo.

Varios tocados para Marcelino en este Valencia tan dubitativo. Guedes, Garay y Kondogbia llegan con molestias. Gabriel podría dejar fuera a Garay o acompañarle si se recupera. Coquelin, como alternativa al medio francés. El bíceps femoral del extremo portugués podría dar de nuevo sitio a Lato en la banda de Gayà. Soler volverá al once.

Alineación de Las Palmas en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Chichizola, David Simón (Aguirregaray), Gálvez, Ximo, Dani Castellano (Aguirregaray), Tana, Peñalba, Viera, Toledo, Calleri y Jairo (Nacho Gil).

Las incorporaciones de Aguirregaray y Nacho Gil podrían cambiar el once. Simón o Castellano por el uruguayo y el español por Jairo. El resto, sería lo mismo en un partido trascendental por la permanencia de ambos.

Alineación del Málaga en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Roberto, Rosales, Luis Hernández, Miquel, Ricca, Keko, Iturra, Recio, Samu García, Adrián y En-Nesyri (Brown Ideye).

La sanción de Chory Castro y la llegada de Brown Ideye podría cambiar el once de José González. Las necesidades son similares para ambos equipos. Samu García ocupara el sitio del uruguayo mientras que Ideye podría el sitio que parece que será para Bastón.

