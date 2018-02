Mou dispara a Guardiola: “El City ha ganado partidos que no ha merecido”

Nuevo capítulo en la rivalidad entre José Mourinho y Pep Guardiola. El técnico luso del Manchester United reconoce que la posibilidad de ganar la Premier se ha complicado, pero atizó al Manchester City al asegurar que ha ganado partidos injustamente.

“El Manchester City ha conseguido ganar partidos que no merecieron en con goles en los últimos minutos”, aseguró el entrenador portugués. Todo esto viene cuando fue cuestionado por la distancia que existe entre el equipo de Guardiola y el resto de equipos de la Premier.

“No es que el Tottenham, Chelsea o nosotros lo estemos haciendo mal por los puntos que nos saca el Manchester City, sino que ellos empezaron muy fuertes y se han mantenido así”, reconoció José Mourinho. “Decir que los seis mejores quieren ser campeón de la Premier, que sólo ganará uno, y que el resto fracasa, me parece una perspectiva muy pragmática porque se puede hace un trabajo positivo sin ganar el título”, añadió The Special One.

“Tenemos que intentar ser segundos. Hemos estado en esta posición toda la temporada”, dijo Mourinho. Además, habló sobre la situación de Zlatan Ibrahimovic, que podría hacer las maletas para emprender una nueva aventura por Estados Unidos. “No hablo con mis jugadores sobre las noticias que salen. Nunca me ha mencionado nada sobre esto, así que imagino que nada es verdad”, comentó sobre el delantero sueco.