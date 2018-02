Gerard Moreno responde a Piqué: “El que tenga dudas de dónde se fundó el Espanyol que mire el escudo, que lo pone bien clarito”

Gerard Moreno contestó a las declaraciones de Gerard Piqué sobre el Espanyol. El central del Barcelona les definió despectivamente tras el duelo copero como el “Espanyol de Cornellá”, lo que ha enfadado a los blanquiazules y ha provocado que se abra un expediente al defensa.

El delantero perico no ha querido polemizar, pero sí ha recordado que el Espanyol se fundó en el Barcelona y que está muy orgulloso de jugar en Cornellá-El Prat.

“Son sus declaraciones. Estamos orgullosos de jugar en Cornellá-Prat. Todo el mundo sabe que dónde se fundó el club y el que tenga dudas que mire el escudo que lo pone bien clarito. Pero no hay que buscar polémicas, nuestra gente está con nosotros. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte para que esté con nosotros. No me interesa el tema de Piqué, me interesa que afición y equipo vayamos unidos. Espero que haya un ambiente fantástico y que se disfrute del fútbol. Espero que sea un día tranquilo y normal”, aseguró.

Ambos equipos se volverán a ver las caras este fin de semana. Cornellá acogerá un nuevo derbi, esta vez liguero, con los ánimos muy caldeados. El duelo ha sido declarado de alto riesgo tras los tensos enfrentamientos en Copa del Rey donde hubo incidentes entre ambas aficiones.