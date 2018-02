Oficial: Mesut Özil renueva con el Arsenal hasta 2021

Se acabó el culebrón. El Arsenal ha hecho oficial la renovación de Mesut Özil hasta 2021, que terminaba su contrato al término de esta temporada. El alemán podía abandonar gratis el club londinense a la finalización del curso, por lo que en los gunners las alarmas llevaban encendida varios meses.

“Tenemos a Özil, y no va a ir a ninguna parte”. Así comunicaba el Arsenal la renovación oficial del mediapunta alemán. Mucho se había especulado en las últimos meses sobre su salida, que hubiera supuesto una gran pérdida para los de Arsène Wenger, no sólo por su calidad, sino también en lo económico, ya que se hubiera marchado gratis.

