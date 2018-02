El mercado de los 1.000 millones en fichajes

El 2018 ha arrancado con fuerza. El primer mes del año ha terminado y con él se ha cerrado el mercado de fichajes. Una ventana invernal atípica, en la que se han movido unas cantidades desconocidas hasta la fecha. Es año de Mundial y los jugadores desean estar presentes, lo que les lleva a dejar sus respectivos clubes buscando esa oportunidad que les lleve a Rusia. Aunque lo realmente sorprendente en este mercado es la cantidad de jugadorazos que han cambiado de colores.

La venta de algunos de ellos por cantidades astronómicas ha creado un flujo de traspasos que no se recordaba hasta la fecha. Los movimientos realizados entre Italia, Inglaterra, España, Francia y Alemania han batido récords, pues entre las cinco grandes ligas han movido más de 1.000 millones de euros. La más activa, como ya es habitual, de nuevo la Premier League.

Abrió la veda el Liverpool con Van Dijk y dejó claro que no iba ser un mercado austero. Al ex del Southampton le convirtieron en el defensa más caro del mundo, al ficharle por 78 millones. Algo, cuanto menos surrealista. No les costó tanto realizar la operación, pues unos días más tarde recibirían 120 por Coutinho (que pueden llegar a ser 160, de cumplirse unos objetivos nada difíciles). El del brasileño ha sido el fichaje más caro este invierno.

En los primeros días de enero se hacía oficial lo que ya se sabía desde el verano: que Diego Costa y Vitolo pasaban a ser oficialmente jugadores del Atlético de Madrid. Algo más de 100 millones de euros gastados en reforzar su ataque que se han hecho efectivos este mes.

Aymeric Laporte se ha convertido en el tercer fichaje más caro de este mercado, al dejar el Athletic por el Manchester City. No sorprende el despilfarro de los de Guardiola, que en esta ocasión han pagado 70 millones por el defensa francés.

Sorprende la cantidad de jugadores importantes que se han movido en ese invierno, pues habitualmente se suele esperar a verano para realizar las operaciones más importantes, por el mero hecho de no tenerles inutilizados en las competiciones europeas. Es lo que sucederá en España con dos equipos: Athletic y Barça. Los azulgranas no podrán disponer de su fichaje estrella en Champions, al igual que los leones no podrán alinear a Íñigo Martínez en Europa League.

Aubameyang ha sido otra de las estrellas que ha dejado este invierno su casa. El jugador gabonés se marcha al Arsenal a cambio de más de 63 millones de euros, donde compartirá vestuario con el que fuera su compañero en Dortmund, Mkhitaryan, que llega para sustituir a Alexis Sánchez.

Precisamente, del chileno se dice en Inglaterra que podría haber costado 70 millones al United. El conjunto de Mourinho, según la versión oficial, habría realizado un intercambio con el Arsenal. Mkhitaryan por Alexis suena algo complicado de entenderse, por mucho que ‘el Niño Maravilla’ finalizase su contrato en junio.

Bakambu, Lucas Moura, Walcott, Ayew, Akanji, Emerson, Yerry Mina, Coquelin o Pjaca han sido sólo algunos de los jugadores que han intervenido en los movimientos realizados por las cinco grandes del continente. En total, si se tienen en cuenta las 100 operaciones más costosas de las ligas por importancia en Europa, se llega a la espectacular suma de 1.000 millones de euros.