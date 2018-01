Neymar se ríe de un rival y encima se pone chulito: “Yo también sé provocar”

Neymar vuelve a estar en boca de todo el mundo en Francia y no es por algo positivo. El jugador brasileño sigue siendo noticia por sus malos gestos y el últimos se vio en la noche del pasado martes en el duelo del PSG frente al Rennes cuando el delantero se río de un rival tras negarle la mano después de ofrecérsela.

Todo ocurrió cuando el partido estaba prácticamente resuelto con 1-3 en el marcador. Durante todo el duelo, Neymar había recibido varias entradas duras y éste decidió vengarse haciendo todo tipo de filigranas: controles con la espalda, sombreros levantando el balón desde el suelo, todo tipo de regates… Estas acciones enervaron tanto a la afición como los jugadores locales, que estallaron cuando vaciló a un jugador del Rennes sin el balón en juego.

Y es que el brasileño ofreció la mano a un rival en el suelo para después quitársela cuando se estaba levantando. Por este hecho, el árbitro terminó sacando tarjeta amarilla al brasileño por conducta antirreglamentaria. Y claro, tras esta sucesión de hechos, los jugadores del Rennes se fueron a por el brasileño que tuvo que ser defendido por el resto de sus compañeros.

“Yo también sé provocar a mi manera”

Pero Neymar, lejos de apaciguar las cosas, siguió echando leña al fuego en la zona mixta a la conclusión del partido y con toda la que se había formado minutos antes, dejó claro que: “Yo también sé provocar a mi manera”. Haciendo alusión a que él también sabe provocar a sus rivales pero con el balón como protagonista.

“Ellos me paran con golpes y yo juego al fútbol. Me provocan pero yo también sé provocar a mi modo: con el balón y con mi fútbol. No estoy aquí para dar golpes, no sé hacer eso. Yo me defiendo con el balón. No sirve de nada que los defensas me provoquen porque voy a provocar todavía más. Y voy a hacer ganar a mi equipo“, dijo.

Sobre el feo gesto de ofrecerle la mano y después quitársela a un rival, el delantero brasileño dejó claro que él también lo hace con sus amigos y fue en claro gesto de “broma”. Una broma que le ha vuelto a hacer protagonista en el mundo entero por un acto negativo.