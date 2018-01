Getafe vs Leganés: Alineaciones, horario y canal de televisión

Mismos puntos en la tabla entre Getafe y Leganés antes de esta jornada 22 de La Liga. Algo que asegura un encuentro igualado e interesante en el Coliseum Alfonso Pérez.

Posible alineación del Getafe

Guaita (Emi), Molinero (Bruno), Cala, Djené, Antunes, Arambarri, Sergio Mora, Portillo, Gaku (Ángel), Amath y Jorge Molina (Remy).

Recomendados: Ángel, pese a no contar con la titularidad indiscutible con los azulones ha demostrado ser una opción muy interesante. El fichaje de Remy puede arañar minutos a este y Jorge Molina.

A la espera del cierre de mercado, Sergio Mora será el que ocupe el puesto que deja en el once Bergara tras su lesión hasta marzo. Bordalás también tiene que elegir entre Bruno o Molinero para la zaga. Además, dejar o no a Ángel en el once: Shibasaki o él. Remy podría aparecer ya en el once esta jornada.

Posible alineación del Leganés

Pichu Cuéllar, Zaldua, Siovas (Bustinza), Muñoz, Raúl García, Brasanac (Rubén Pérez), Gumbau, Omar Ramos, Gabriel, Naranjo (Eraso) y Guerrero.

Recomendados: Guerrero parece que vuelve a ocupar opciones de titularidad y su precio invita a apostar por él. No es la mejor opción de mercado pero sí interesante. Gabriel, el jugador a seguir en este Leganés.

Con el encuentro copero entre medias, es bastante aleatoria la alineación de Asier Garitano para este encuentro. Siovas o Bustinza pueden acompañar a Muñoz en la zaga. Las molestias de Rubén Pérez dan prioridad a Brasanac en la medular mientras que Eraso y Naranjo se rifan el extremo diestro.

¿Dónde ver por televisión el Getafe vs Leganés?

BeIN LaLiga

¿A qué hora es el Getafe vs Leganés?

Domingo, 4 de febrero, a las 12:00 horas.

