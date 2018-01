El tuit y el vídeo que retratan a Íñigo Martínez: “Nunca me iría al otro bando”

En el fútbol y en la guerra todo vale. Íñigo Martínez es el protagonista de la última traición en el fútbol. El jugador deja la Real Sociedad en plena crisis y siendo uno de los capitanes para poner rumbo al eterno rival. Algo que en Anoeta nunca olvidarán.

El cambio por San Mamés del jugador amenaza con revivir la mayor rivalidad que existe en el País Vasco. El defensa es el recambio que el Athletic ha escogido para sustituir a Laporte, recién fichado por el City de Guardiola. El club rojiblanco ha depositado los 32 millones de su cláusula.

La marcha es todavía más polémica si miramos la hemeroteca. Íñigo declaró en su día que “nunca cambiaría de bando”, unas palabras que han recalado con fuerza en la afición de la Real. Además, el jugador fue uno de los protagonista de la campaña publicitaria en defensa de la ‘monogamia futbolística’. “Una pasión no se puede medir a medias. Del mismo modo que no tenemos dos corazones, no tenemos dos camisetas” decía la iniciativa del club donostiarra.

En las últimas horas han crecido las críticas hacia el internacional español por su decisión de fichar por el eterno rival. Con su fichaje, Íñigo engorda la lista de grandes traiciones en el fútbol.