El Sevilla la lía en México: pone mal su bandera y se ve obligado a pedir perdón

El Sevilla ha hecho oficial el fichaje de Miguel Layún procedente del Oporto. Pero ha cometido un error gravísimo que ha hecho arder las redes sociales contra el Twitter oficial del club. En la foto aparecía la bandera de México, país natal del lateral, al revés. Los colores del emblema mexicano son (de izquierda a derecha) verde, blanco y rojo, pero se publicó de la manera contraria, primero el rojo, seguido del blanco y luego el verde.

Pedimos disculpas 🙏🏽 🙏🏽 🙏🏽 a todos los mexicanos 🇲🇽 por el error en la imagen de su bandera pic.twitter.com/O2ZrRePhza — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 30 de enero de 2018

Al poco de publicarlo la cuenta se llenó de quejas de aficionados mexicanos alertándoles del error. Una hora y media después rectificaron y pidieron disculpas a todos sus fans, contestando al tuit incorrecto. Lo cierto es que el fichaje de Layún ha generado mucho revuelo en la capital hispalense, no sólo porque el Sevilla haya colocado su bandera al revés, sino por su traición al Betis.

Vergonzoso, acabo de tirar mi abono por el w.c, vaya club… — RCKSLV (@RCKSLV) 30 de enero de 2018

La bandera mexicana tiene invertidos los colores. 😓 — Alex Ik (@alexik02) 30 de enero de 2018

Qué falta de respeto e irresponsable el de medios del Sevilla, error en la bandera, hasta el tweeter te ayuda en eso, la correcta 🇲🇽 — 🏆🏆🏆IvanVzz🏆🏆🏆 (@dpi_tmex) 30 de enero de 2018

La cagaste con la bandera tío Sevilla… :/ 🇲🇽 pic.twitter.com/i2AUMZfpJe — Eduardo De La Cruz (@Edddy_Gzz03) 30 de enero de 2018

En un principio estaba previsto que el ex jugador del Oporto recalara en las filas del Betis. Los rumores se alimentaron a su llegada a Sevilla, sin embargo, aterrizó para firmar por el equipo rival no por los verdiblancos, algo que no sentó nada bien entre los aficionados del cuadro bético. Entre una cosa y otra el hashtag #TodoEsCulpaDeLayun se ha convertido en viral en la red social.