Si David Beckham ha tenido que recorrer un arduo camino para cumplir con sus deseos de crear un nuevo club que milite en la MLS, todo parece indicar que ahora el terreno va a ser llano en lo que a encontrar jugadores con los que contar se refiere. Y es que desde que el ex jugador de fútbol anunciara este lunes la creación de su nuevo equipo en Miami no le han faltado voluntarios a ocupar las filas del mismo.

“¿Quién sabe si en unos añitos no me hacés un llamadito?”, Messi felicitó a Beckham por su nuevo equipo y dejó abierta la puerta para jugar en la MLS en un futuro. pic.twitter.com/XNBlP5bXm8 — Gol Gana (@GolGana_) 30 de enero de 2018



La más sonada ha sido la de el argentino Leo Messi. El delantero del Barcelona felicitó al ex madridista a través de su cuenta en Instragram colgando un vídeo en el stories y le dijo que esperaba su llamada en el futuro para aterrizar en los Estados Unidos.

“Traer un club de la MLS a Miami ha sido un viaje increíble. Fue muy difícil por momentos, pero yo no me rindo” decía el inglés en la presentación de este lunes. El club de reciente creación no dispone aún de nombre, aunque el proyecto se conoce como Miami Beckham United, y tampoco tiene ya un uniforme elegido. Tiene tiempo para ello pues hasta 2020 no debutaría en la MLS.