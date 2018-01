Guardiola ya tiene la defensa más cara del mundo

El Manchester City sigue inflando el mercado. El conjunto dirigido por Pep Guardiola quiere ser campeón a cualquier precio y, en esta ocasión, han pagado 70 millones de euros por Aymeric Laporte. La cláusula de rescisión del jugador francés del Athletic ascendía a 65 millones, que no han dudado en desembolsar para convertirle en citizen. Además de otros cinco millones, en concepto de los derechos formativos del club bilbaíno.

Laporte se ha convertido en el defensa más caro del conjunto inglés y el segundo de la historia del fútbol, tras Van Dijk, que fichó por el Liverpool por una cantidad superior a los 85 kilos, también este invierno. Pero no es el primer zaguero por el que el City paga una cantdad astronómica.

En las últimas temporadas, se han preocupado en rearmar su defensa a golpe de talonario. Exactamente 347,7 millones de euros en los últimos años. Los ocho defensas que tienen en plantilla han costado una media de 43,6 millones… Y ni con esas han logrado tener a los mejores.

El único que baja de los 30 millones es Kompany. El conjunto de Manchester fichó al que hoy es su capitán por 8,5 millones, en la década anterior. Pero en la actualidad, mucho han cambiado las cosas en la entidad. En tres temporadas se han gastado cerca de 340 millones en defensas, algo totalmente incomprensible.

Danilo, 30 millones; Kyle Walker, 51; Mendy, 57’5… eso sólo este curso. La temporada anterior, los citizen se hacía con el fichaje de Stones por 55’6 y Mangala por 30’5. Cifras escandalosas en las que no hay que olvidar a Otamendi, que fichó por 44’6. Ahora, se suma a ellas Laporte. Se trata de enésimo despilfarro de un Guardiola que quiere dominar el mundo del fútbol a base su política imperialista de fichajes. Y es que, a lo largo de su carrera, lleva gastados más de 1.100 millones de euros en fichajes.

No son la mejor defensa de Europa

Pero a pesar de todo, Pep no puede presumir con tener la mejor defensa. No hay un Ramos, o un Piqué, o un Bonucci… Ninguno de ellos está considerado como uno de los mejores del mundo. Su desembolso se entendería si fuese así, pero no es el caso. En la actualidad, hasta tres equipos españoles encajan menos goles que los suyos. Atlético de Madrid, Barcelona y Leganés tienen mejores registros que los celestes, así como Montpellier, PSG, Bayern, Schalke, Nápoles, Juventus, Inter y Roma en el resto de las grandes ligas europeas.

La defensa del City es segura, pero no tanto como debería después de ser, con diferencia, la más cara. Sin ir más lejos, la defensa del Leganés tiene un coste total de 7,6 millones de euros. La diferencia es escandalosa. También lo es comparada con la del Barcelona o la del Bayern. Los azulgranas han pagado por ocho de sus defensores un total de 140 millones de euros, 200 millones menos.

El City sigue batiendo récords de gasto y no tiene pinta de que vaya a parar. Después de dos temporadas sin filtro a la hora de gastar, comienza a tener su efecto. En la segunda temporada de Guardiola al frente del equipo, dominan la Premier con una diferencia abismal, al igual que en la Copa de la Liga, en la que ya están en la final. En Champions no lo tienen muy complicado para meterse entre los ocho mejores, pues se medirán al Basilea.

Los petrodólares comienzan a dar buen resultado. Desde la llegada del jeque al conjunto inglés, una de sus principales carencias estaban presentes en la zaga. Esos problemas parece que empiezan a desaparecer, como no podía ser de otra forma, a golpe de talonario y 350 millones después.