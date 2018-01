El seleccionador femenino inglés Phil Neville pide disculpas por sus comentarios machistas

Phil Neville, nuevo seleccionador femenino de Inglaterra, ha negado ser machista en la primera comparecencia oficial en su nuevo cargo. El ex jugador inglés se defendió pese a los tuits publicados hace años en los que se incluían connotaciones insultantes hacia la mujer. A pesar de ello, Neville considera que es la persona indicada para desempeñar el cargo que recientemente le fue atribuido, buscando dejar atrás las críticas que se están vertiendo sobre él debido a las publicaciones en redes sociales desveladas tras su nombramiento.

Los comentarios, publicados en las redes sociales en los años 2011 y 2012, fueron explicados por Neville, que reconoció haberse equivocado. “Ese tuit no fue enviado en términos de violencia doméstica, las palabras no fueron las correctas”, afirmó el seleccionador, quien también apostilló su referencia a alguno de los tuits publicados, como es el caso del que sugería que las mujeres estaban “demasiado ocupadas preparando el desayuno o cuidando a los niños” como para leer sus mensajes, y en los que citó a su hermana y a su esposa.

“Pedí perdón, no me gustaron las palabras utilizadas. No soy sexista”, aseguró Neville, buscando el perdón, después de haber borrado su cuenta de Twitter, desde la que escribió los polémicos mensajes que se le han vuelto en contra tras su elección como seleccionador de fútbol femenino de Inglaterra.

Su falta de experiencia también pone en entredicho la función del ex ayudante de Nuno en el Valencia, pero él mismo se consideró como la persona adecuada para entrenar en el más alto nivel. “Estoy cualificado para el puesto, tengo la licencia de entrenador profesional. He trabajado en el extranjero y estoy cualificado para este trabajo”, afirmó, antes de poner como ejemplo su etapa en el conjunto ché. “Conocía a tres jugadores y tres semanas después ya sabía todo sobre el club y en seis meses dominaba el español. Aprendo rápido”, asintió.

“La brecha en el juego entre hombres y mujeres cada vez es menor y creo que no hay muchos candidatos que tengan mi experiencia en la élite”, zanjó el nuevo seleccionador inglés, sobre el avance del fútbol femenino en los últimos tiempos.