Piqué: “Sé que en algunas cosas no soy ejemplo, pero soy así y lo seguiré siendo”

Gerard Piqué renovó su contrato con el Fútbol Club Barcelona hasta el año 2022. El central azulgrana se mostró “muy feliz” durante el acto celebrado en el Camp Nou y mostró su deseo de que “no sea la última renovación”. “Parece que acabaré aquí mi carrera que es lo que siempre he querido”, dijo.

Proceso de renovación

“Este proceso lo he visto muy natural, nunca me había planteado otra opción. Las cosas siempre me han ido bien aquí. He pensado en mi familia, en mis hijos… Podremos vivir aquí en mi casa. No hemos tenido ningún año malo, en todos hemos ganado algún titulo y hemos competido hasta el final. Espero acabar aquí mi carrera. Es la gran ilusión que tengo. Es el Barça o nada”.

Capitanía

“Me dolió no serlo, pero ahora lo veo distinto. Soy diferente en el sentido de que a veces me mojo más de la cuenta y hago más ruido y quizá en el vestuario como capitán hace falta otro perfil de jugador. Sé que en algunas cosas no soy ejemplo pero soy así y seguiré siendo. Le dais mucho morbo a lo del brazalete. Al final cada uno tiene un rol en el vestuario. Sea o no sea capitán seguiré siendo como soy y ayudaré igual. Al final estamos hablando del cuarto capitán, le dais más importancia de lo que tiene”.

“Todo el mundo tiene defectos y unos los disimulan mejor que otros. Creo que he mejorado en muchas cosas. Es un proceso, el de mejorar, que nunca para”.

Espanyol de Cornellá

“No me arrepiento de los que dije y tampoco creo que hoy sea el día para comentar este asunto. Estoy aquí por mi carrera en el Barça. Este finde de semana iremos allí, jugaremos y luego en zona mixta doy el titular (risas). No lo hago para picarles. El Espanyol está en Cornellá, es una obviedad.

Selección

“Lo más normal es que deje la Selección tras el Mundial. Es una etapa espectacular en la que he vivido cosas únicas. Es un orgullo vestir la camiseta de la selección, pero por un tema de motivación y de centrarte en otras cosas hay veces que hay que cerrar etapas. Irse después del Mundial es dejar el pabellón alto. La selección me ha dado muchísimo e intentado devolvérselo”.

Barça o nada

“Tampoco hemos tenido que escuchar nada. Si no hubiese firmado la renovación quizá lo hubiera dejado. Juego al fútbol porque es en el Barça. No tengo ganas ni motivación de vestir otra camiseta.

Camp Nou vacío

“Es una tendencia. La gente se está dando cuenta de que las cosas se están haciendo bien y responderá. Los horarios no son los mejores, los partidos de Copa son a las 21:30 entre semana…. Es difícil cuando puedes verlo en casa caliente y con repetición. Ahora viene la parte importante y la gente responderá”.

¿Político o presidente?

“Los políticos no se mojan nunca. No creo que tenga perfil político. ¿Ser presidente del Barça? No sería uno al uso, sería atípico. Lo veremos cuando me retire”.

Elecciones catalanas

“Dije antes de las elecciones que me gustaría que se respetara el resultado y no está siendo respetado”.

Gracias a Messi

“Si alguien nos ha permitido ganar todos estos títulos en los últimos años es Leo. El Madrid ha tenido la capacidad de ganar dos años en dos Champions y eso tiene mucho mérito. Hay que estar orgullosos del trabajo que hemos hecho”.