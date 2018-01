Zasca de Bellerín a Trump: no le quiere de entrenador del Arsenal

Héctor Bellerín ha vuelto a ser protagonista en las redes sociales, pero esta vez no ha sido por su peculiar vestimenta. El futbolista del Arsenal le ha propinado un zasca al presidente de los Estados Unidos Donald Trump, después de que un conocido presentador de televisión le haya entrevistado. La charla no se emitirá hasta este domingo, sin embargo, Piers Morgan ha publicado una fotografía en su perfil de Twitter en la que aparece junto a Trump y una camiseta del Arsenal con su nombre.

“El momento en el que invité al presidente Trump a ser el nuevo entrenador del Arsenal porque él puede construir un muro defensivo fuerte, tiene una filosofía de ataque que nos daría títulos y quiere ganar títulos a toda costa”, dijo el periodista en su cuenta de la red social. Cuenta con más de seis millones de seguidores en la misma, entre los que se encuentra el lateral del cuadro londinense e internacional español.

A Bellerín no le gustó mucho la propuesta y respondió al tuit con un mensaje claro: “Espero que haya dicho que no”. Bajo el mando de Arsène Wenger se ha convertido en una pieza clave de este Arsenal y es uno de los ídolos de la afición gunner. La posibilidad de ser dirigido por el presidente de los Estados Unidos no le hizo ninguna gracia.

Hope he said no 🙄 https://t.co/EDRyiap4ni

— Héctor Bellerín (@HectorBellerin) 26 de enero de 2018