Quique contesta a Piqué y Busquets: “Saber ganar es tan importante como saber perder”

Quique Sánchez Flores compareció ante los medios de comunicación en sala de prensa para analizar el encuentro frente al Leganés. En la misma habló sobre las declaraciones de Busquets y Piqué tras el derbi, que han sido denunciadas por el propio club. El técnico perico aseguró que apoya al “cien por cien” el comunicado mostrado por la entidad catalana.

“Hablamos con el club de ello, es una entidad coherente y sabe lo que hace. Siempre avalamos las ideas que tiene el club. En el fútbol, si es importante saber perder, lo es más saber ganar. Me sorprende que hayan interpretado tan mal la victoria”, dijo en relación a las palabras de Busquets y Piqué después de la victoria del Barcelona en la vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey.

El preparador del Espanyol no sabe cómo influirá toda la polémica generada en el último encuentro frente al Barcelona de cara al derbi que disputarán los dos equipos el próximo 4 de febrero, es decir la siguiente jornada, en Cornellà. “No podemos controlar el tema deportivo como para controlar lo de fuera. Apelamos al sentido común, lo demostramos, tenemos una gran historia y por eso apoyamos al cien por cien el mensaje del club. Somos bastante educados y representa a la afición y a su talante. Me encanta el mensaje del club”.

Las manifestaciones de los dos futbolistas azulgrana centraron la comparecencia de Quique Sánchez Flores, que reconoció que “las personas no me ofenden pero defiendo a mi equipo. Saber ganar es tan importante o más que saber perder”, al ser preguntado por si le habían ofendido las palabras de dos de los pesos pesados del vestuario que comanda Ernesto Valverde. Ahora está en manos del Comité de Competición, que será quien decida si esas palabras son motivo de sanción para ambos futbolistas o no.