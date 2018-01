Mestalla no es el lugar más propicio para poner fin a la crisis madridista. El estadio valencianista es en los últimos años un escollo para el Real Madrid, que no ha conseguido sacar nada positivo de sus visitas en uno de los peores momentos históricos de los ché. Hace poco más de dos años, un empate a dos condenó a Rafa Benítez, que fue destituido al día siguiente. Todo lo que no sea ganar en el feudo del Valencia, dejaría aún en entredicho la situación de Zidane en el Real Madrid, antes incluso de la visita del PSG en Champions.

Si hay un técnico con crédito de sobra en la historia del Real Madrid, ese es Zinedine Zidane. Nadie antes había conseguido en 24 meses lo que ha logrado él. Campeón de las dos únicas Copas de Europa que se han disputado bajo su liderazgo, el entrenador ha acostumbrado a los suyos a levantar títulos durante estas dos campañas en el cargo. Algo muy distinto a lo que apunta esta.

Con la Liga virtualmente perdida -con 19 puntos de desventaja respecto al Barcelona- y eliminados en Copa, la imagen de los blancos no puede ser peor. Pocas miradas se habían dirigido hacia el banquillo, sin embargo, la eliminación copera frente al Leganés ha dejado a un gran damnificado. Zizou ha quedado señalado como el principal responsable y necesita dar un golpe sobre la mesa para que los suyos reaccionen.

Estadio maldito

Mestalla es el sitio perfecto para revertir la situación, pero también es culpable de los últimos grandes batacazos del Real Madrid. Fue la tumba de Benítez y también el punto de inflexión que acabó con Ancelotti en 2015. Siempre se ha caracterizado por ser un lugar hostil para los madridistas, y en los últimos años ese ambiente ha pasado factura.

Hay que remontarse a la temporada 2013-14 para encontrar la última victoria blanca en territorio valencianista. La primera temporada del técnico italiano en el banquillo, terminó con victoria sufrida por 2-3. Desde ahí, continuos dolores de cabeza cada vez que se ha visitado Mestalla.

La siguiente campaña supuso el principio del fin de Carletto. El conjunto madridista venía de levantar la Décima en junio, arrasando y con un registro de 23 victorias consecutivas, viajaban a Valencia con el objetivo de continuar firmes en el liderato de la Liga. 2014 había sido espectacular y querían prorrogar la racha en 2015. Sin embargo, se encontraron con un muro en su camino. La derrota por 2-1 puso fin a la racha de imbatibilidad. Después de ese partido, comenzó la caída libre madridista y el año terminó en blanco.

La siguiente visita, como ya hemos recordado, sería con Benítez. El actual entrenador del Newcastle llegó al encuentro muy discutido. El juego poco vistoso del equipo, la mala racha de resultados y la reciente eliminación en Copa por el caso Cheryshev dejó como principal señalado al madrileño. Tras las tablas en Valencia fue sustituido por Zidane.

No será nada fácil por tanto para el galo. Sus chicos, esos en los que ha confiado plenamente y hasta el final desde su llegada, deben plasmar en el campo sus ideas y lograr darle la vuelta a la situación. Parecía que la goleada frente al Deportivo había calmado los ánimos, pero la derrota en casa contra el Leganés ha agravado mucho más la crisis.

Tras Mestalla sólo se visionan dos posibles escenarios: o el Madrid sale reforzado de su visita o Zidane queda en una situación más que delicada. Hay que recordar que los blancos no han sacado los tres puntos en ninguna de sus visitas comprometidas. Wanda Metropolitano, Balaídos, San Mamés… ni siquiera en Champions han vencido a domicilio a Dortmund y Tottenham. Mestalla puede ser ese punto de inflexión, que devuelva confianza al equipo, pero también puede hundirlo más.