El zasca de Joaquín a Cristóbal Soria

Cada vez que habla Cristobal Soria, sube el pan y por ello este antiguo delegado convertido en tertuliano está más que acostumbrado a llevarse zascas de medio mundo. El último que lo ha puesto en su sitio ha sido Joaquín Sánchez, jugador del Real Betis, que le mandó un mensaje en su visita a el programa El Homiguero de Pablo Motos.

En concreto, el futbolista, quiso hacer un poquito de sangre después del resultado en el derbi sevillano donde el conjunto verdiblanco consiguió golear (3-5) al equipo de Nervión y tras ver un vídeo de Soria totalmente poseído en su intervención en El Chiringuito de Jugones. “Lleva razón, este partido no dura un 24 horas, dura seis hasta el partido de vuelta. Cristobital, mi alma, a veces se gana y a veces se pierde. Tápate y en seis meses vuelves a salir”, estas fueron las palabras del atacante con el que dio un tremendo zasca al ex delegado del Sevilla.

El jugador verdiblanco también habló sobre el tremendo triunfo hasta su máximo rival que vivieron como si hubieran ganado un título. “Fue un partido muy bonito y con nervios. Ganar en el campo del eterno rival y meterle cinco, la alegría es doble porque llevábamos años sin poder conseguirlo y esta vez nos ha tocado a nosotros. Hubo compañeros que no salieron y a las cinco y un minuto se fueron a la cama“, dijo también sobre su famosa de frase de que ponía multa al que se acostara antes de las cinco.

Sobre su renovación, que le unirá al Betis hasta el próximo año 2020, el carismático futbolista también dijo que: “Todos los retirados me dicen lo mismo, que no hay que retirarse nunca. ¿Qué habrá después? Como futbolista no hay nada”.