Se avecina lío con el traspaso de Alexis Sánchez al United. El chileno se saltó un control antidopaje programado por la Federación Inglesa (FA) al encontrarse en Manchester pasando la revisión médica por los red devils. Lo cierto es que esto podría desembocar en una investigación de la FA al club londinense y al delantero.

Todo ocurre a principios de la semana, cuando los controladores se presentaron en la ciudad deportiva del Arsenal, según informó The Sun. Estos controles de extracción de sangre se producen regularmente a todos los equipos ingleses. En ese momento los vampiros escogieron a varios jugadores del conjunto gunner, entre los que se encontraba Alexis que estaba en Mánchester.

El Arsenal tiene la obligación de informar de cualquier cambio en los horarios de los jugadores a la FA, sin embargo no lo hicieron por un fallo administrativo que provocó que se les pasara por alto la ausencia del nuevo futbolista del United. Ese será el alegato del club británico y será la Federación Inglesa la que decida si lo acepta o no. En caso de no aceptarlo, jugador y club podrían ser sancionados.

De momento ninguna de las partes se ha pronunciado al respecto y deben personarse ante la FA para argumentar los motivos por el cual el jugador se saltó el control. Mientras tanto, el chileno ya se encuentra a disposición de José Mourinho para debutar. Este viernes podría contar con sus primeros minutos en la FA Cup ante el Yeovil Town.