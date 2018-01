Chilavert ataca a Maradona: “Gané muchas finales sin drogas”

José Luis Chilavert cargó duramente contra Diego Armando Maradona a través de su cuenta oficial de Twitter después de que un aficionado le preguntase su opinión sobre una foto del Pelusa en la que posaba con la camiseta de Brasil con el nombre de Lula, presidente del país sudamericano.

El que fuera portero de la selección paraguaya, y recordado por sus goles de falta, revolucionó Twitter al definir la citada imagen como de “vergüenza mundial”. Ante esta respuesta, un seguidor de Diego Armando Maradona le respondió comparando la calidad de los dos ex futbolistas.

Vergüenza mundial — José Luis Chilavert (@JoseLChilavert_) 25 de enero de 2018

“Al lado de Maradona tú no has ganado nada”, le espetaron a Chilavert. El paraguayo no dudó y contestó cargando duramente sobre el ’10’ argentino y su pasado. “Gané muchas finales, 4 veces el mejor del mundo y sin drogas. Saludos”, respondió el ex guardameta, que afirma no haber consumido sustancias prohibidas, pero sí que protagonizo otros incidentes como el escupitajo en la cara a Roberto Carlos.