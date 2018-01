Aubameyang cobrará 20 kilos si ficha por el Arsenal

El Arsenal se une a los tiempos modernos del fútbol por necesidad. Después de dejar salir a Alexis Sánchez por dinero -además de algún que otro aspecto deportivo-, ahora quiere responder con la misma arma trayendo a Pierre-Emerick Aubameyang, tal y como afirman desde la prensa alemana.

Según el diario deportivo por excelencia en tierras germanas, es decir el Bild, la cúpula gunner ya le habría prometido un sueldo anual de 20 millones de euros. El delantero gabonés percibe actualmente en el Borussia Dortmund la mitad (10 kilos) por lo que de llegar a un acuerdo entre todas las partes se convertiría en el jugador mejor pagado del club del norte de Londres, aspecto que se critica por la no renovación de Özil.

El propio entrenador del Arsenal, Arséne Wenger, confirmó el pasado martes que están negociando por Aubameyang: “En estos casos nunca sabes si estás cerca o no (de llegar a un acuerdo). Es uno de los posibles refuerzos, pero tengo otros en la cabeza”. “Tenemos varias opciones y todavía no hemos tomado una decisión”, finalizó el francés sin dar un OK definitivo incluso a la operación.

Segunda negativa

Mientras tanto otro medio inglés como la BBC asegura que el Borussia de Dortmund ya habría rechazado 50 millones de euros del Arsenal por Aubameyang. Tal y como afirma el famoso grupo de corporación, la entidad alemana dijo ‘no’ de forma inmediata, sin querer incluir a ningún jugador en la operación.

Y es que tanto desde Alemania como desde las Islas se habían hecho eco también de una de las ideas que tenía las altas esferas gunners como era la de que su delantero Olivier Giroud actuara como moneda de cambio para abaratar el montante total. Sin embargo la negativa desde sus homólogos de Westfalen ha llegado instantánea ya que ésta vendría condicionada a que tan sólo llegase cedido hasta final de temporada.