Surrealista: un jugador del Bristol pidió a Guardiola cambiar su camiseta… ¡por su abrigo!

Pep Guardiola vivió uno de los momentos más surrealistas y sorprendentes de su carrera profesional después de la victoria del Manchester City frente al Bristol en el que el conjunto citizen se clasificó para la final de la Carabao Cup. Lo lógico es que los jugadores de ambos equipos intercambiasen sus camisetas tras el pitido final, pero en estos cambios entró el técnico catalán.

Aden Flint, futbolista del Bristol, no quiso intercambiar su zamarra con ningún futbolista rival. Lo que hizo el defensa británico sorprendió a todos. A Pep Guardiola al que más. Flint se acercó al entrenador del Manchester City para proponerle un cambio: su camiseta por la chaqueta del técnico español.

Guardiola esbozó una sonrisa, dejando claro que no es algo que le haya ocurrido muchas veces sobre el terreno de juego. Finalmente, Pep rechazó la oferta de Aden Flint, que terminó tomándoselo con humor al compartir un tuit. “Pregunté a Pep para cambiar su chaqueta por mi camiseta…él declinó”, publicó el defensa del Bristol.

Asked pep to swap his stone island jacket for my shirt.. he declined. 😔☹️😂 pic.twitter.com/PLwTwvzg1M

— Aden Flint (@AFlint4) 24 de enero de 2018