Phil Neville se mete en un lío machista tras ser nombrado seleccionador femenino de Inglaterra

Phil Neville ha comenzado con el pie izquierdo su nueva etapa al frente de la selección femenina de Inglaterra. Su nombramiento, después de que la entrenadora del Chelsea femenino se autodescartara según apuntan algunas informaciones que han sido desmentidas por la Federación Inglesa (FA), ha generado mucha polémica. Más aún después de que el Daily Star destapara los comentarios machistas que escribiera el ex segundo entrenador del Valencia en su perfil de Twitter.

“Relax, estoy otra vez tranquilo, ¡acabo de pegar a mi mujer! ¡Me siento mejor ahora!”, escribía el pequeño de los hermanos Neville en julio de 2011. Pero la cosa no se queda ahí, ya que seis meses después, en enero de 2012, volvía a las andadas: “Cuando por las mañanas les decía a los hombres que pensaba que las mujeres estarían muy ocupadas preparando el desayuno, vistiendo a los niños y haciendo las camas lo sentía por las mañanas de las mujeres”.

Sin embargo, no son los únicos tuits que ha rescatado el rotativo británico. Hay un último que escribió en diciembre de 2012 y que estaba dirigido a su hermana en el que tilda a las mujeres de hipócritas: “Vosotras las mujeres siempre queréis igualdad hasta que llega el momento de pagar las facturas #hipócritas“.

Su pasado ha salido a la luz ahora que se ha convertido en el nuevo técnico del combinado nacional femenino. Aquellos comentarios machistas han generado mucho revuelo en las redes sociales, que han estallado contra el ex jugador inglés después de que la Federación Inglesa (FA) le ponga al frente de la absoluta femenina.

Tras el revuelo montado, Phil Neville ha tenido que borrar su cuenta. Además ha pedido perdón en una la cadena británica BBC. “A raíz de los comentarios que hice hace unos años, quiero aclarar que no son un reflejo de mi persona y de mis creencias. Y por so quiero disculparme y pedir perdón. Soy completamente consciente de mis responsabilidades como entrenador de la selección femenina inglesa y estoy enormemente orgulloso y honrado de que me hayan dado el puesto. Ahora miro al futuro y prometo trabajar sin descanso para lograr éxitos con la selección”.