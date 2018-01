Joey Barton destapa un escándalo en la Premier: “La mitad de los jugadores apuestan”

Joey Barton, polémico jugador inglés, está sancionado por apostar, según reconoció, “en más de 1.260 partidos”. Las casas de apuestas están a la orden del día en Europa, pero en Inglaterra los profesionales las tienen terminantemente prohibidas. Las reglas de la FA dejan claro que ningún jugador puede apostar a un partido de fútbol, para evitar situaciones sospechosas y comprometidas. Después de pasar por equipos como el Manchester City, Newcastle, Olympique de Marsella o Rangers, el jugador fue sancionado por realizar apuestas a partidos de fútbol, cuando militaba en el Burnley. Al mediocentro le cayeron 13 meses de sanción y en la actualidad se encuentra sin equipo.

En declaraciones a la radio de la BBC, el futbolista ha afirmado que “siendo conservador, el 50% de los jugadores en Inglaterra realizan apuestas y serían sancionados, porque está culturalmente arraigado”. El jugador reconoció que en más de una ocasión, él mismo era el encargado de hacer las apuestas para sus propios compañeros de equipo, sin embargo, el suspendido por la federación fue él.

Polémico donde los haya, cuenta con una gran fama en las redes sociales. Acostumbrado a no morderse la lengua, el jugador tiene más de tres millones de seguidores en Twitter. De nuevo, no volvió a dejar indiferente a nadie al hablar de su sanción. “Yo fui sancionado porque salí de los límites de las reglas, pero creo que la FA piensa que soy el único futbolista que ha apostado alguna vez”, afirmó.

El ex del Burnley, entre otros, prosiguió, para enculpar a más de un compañero: “La realidad no es así. Yo lo he visto con mis propios ojos. Yo hacía apuestas en mis cuentas para otros futbolistas. Diría que, en una estimación conservadora y estando en vestuarios profesionales, lo hacen la mitad de ellos. Creo que si descubrieran a todos los que han estado apostando y tomaran medidas, sancionarían a la mitad de la liga”.