Athletic de Bilbao vs Éibar: Alineaciones, horario y canal de televisión

Será un encuentro entre colosos en San Mamés. Dos equipos aguerridos que presentarán batalla. Llega en dinámica ascendente el Athletic de Bilbao, que se aferra a puntuar jornada tras jornada. El Éibar buscará volver a puntuar fuera de casa.

Posible alineación del Athletic de Bilbao

Herrerín, Lekue (Areso), Nuñez, Laporte, Saborit, Mikel Rico, Iturraspe, Williams, Raúl García, Susaeta y Aduriz.

Recomendados: Dinámica ascendente para Laporte, Susaeta, Raúl García, Williams y Aduriz, habituales titulares en los leones.

El Cuco Ciganda sigue con las bajas de De Marcos y Balenziaga en los laterales. Saborit está cumpliendo al igual que Lekue, aunque esté último está tocado y es duda para el encuentro ante el Éibar. El canterano Areso es una alternativa para el técnico de los bilbaínos.

Posible alineación del Éibar

Dmitrovic, Capa, Arbilla, Ramis, José Ángel, Alejo, Jordan, Dani García, Inui, Kike García y Charles.

Recomendados: Con la lesión de Enrich y Oliveira, Kike García y Ramis irán a más, ambos muy económicos.

No se esperan cambios en el once con respecto al lunes en el once del Éibar. El único, obligado, es el de Ramis por el lesionado Paulo Oliveira. No acostumbra Mendilibar a sorpresas.

¿Dónde ver por televisión el Athletic de Bilbao vs Éibar?

BeIN LaLiga

¿A qué hora es el Athletic de Bilbao vs Éibar?

Viernes, 26 de enero, a las 21:00 horas.

