Posibles alineaciones Jornada 21 de LaLiga Santander en Comunio, Biwenger, Futmondo y Fantasy Marca

Descubre la última hora de las posibles alineaciones de de la jornada 21 de los equipos de LaLiga Santander.

A continuación os dejamos las posibles alineaciones de todos los partidos de la jornada 21 de LaLiga Santander. Si eres jugador de Comunio, Biwenger, Futmondo o Fantasy Marca, aquí tienes la guía perfecta para confeccionar tu alineación e intentar conseguir el mayor número de puntos posibles acertando con los jugadores titulares de esta séptima jornada.

Posibles alineaciones del Athletic de Bilbao vs Éibar

Alineación del Athletic de Bilbao en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Herrerín, Lekue, Nuñez, Laporte, Saborit, Mikel Rico, Iturraspe, Williams, Raúl García, Susaeta y Aduriz.

El Athletic de Bilbao buscará volver por la senda del triunfo este viernes. Sin De Marcos ni Balenziaga aún, se espera que el Cuco Ciganda repita once ante el Éibar, siendo Lekue y Saborit las bandas.

Alineación del Éibar en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Dmitrovic, Capa, Arbilla, Ramis, José Ángel, Alejo, Jordan, Dani García, Inui, Kike García y Charles.

Las lesiones de Sergi Enrich y Paulo Oliveira complican la segunda vuelta a Mendilibar. Aunque lo del portugués no es grave, Ramis estará en el centro de la zaga este viernes junto a Arbilla. Arriba volverá a repetir Kike García, goleador ante el Málaga. No se esperan cambios en la medular.

Posibles alineaciones del Deportivo de la Coruña vs Levante

Alineación del Deportivo de la Coruña en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Rubén (Koval), Juanfran, Albentosa (Sidnei), Schär, Luisinho, Guilherme, Borges, Emre Çolak (Carles Gil o Edu Expósito), Lucas, Andone y Adrián.

Parralo espera que o Sidnei o Albentosa llegan aptos al sábado. Ambos están tocados y deben ser pareja de Schär en el trascendental choque ante el Levante. La baja de Mosquera, con problemas en los isquiotibiales, dejan con dudas la medular. Emre Çolak podría ser la mejor opción aunque Carles Gil y Edu Expósito postulan. Además, está el recién fichaje de Koval para la portería, que podría relevar a un desacertado Rubén.

Alineación del Levante en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Oier, Coke, Chema, Cabaco, Luna, Lerma, Doukouré (Bardhi), Campaña (Lukic), Jason, Roger (Boateng) y Morales.

No podrán estar en Riazor ni Postigo, sancionado, ni Róber Pier, con la cláusula del miedo. Cabaco volverá a la zaga junto a Chema. Muñiz tiene dudas en la medular con las opciones de Campaña y Bardhi, con respecto a Doukouré y Lukic titulares en el Estadio de la Cerámica. Roger, recuperado, podría relevar ya a Boateng.

Posibles alineaciones del Valencia vs Real Madrid

Alineación del Valencia en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Neto, Montoya, Garay, Coquelin (Murillo), Gayà, Andreas (Maksimovic), Parejo, Kondogbia, Guedes, Zaza y Rodrigo.

Marcelino tendrá que lidiar con las bajas de Gabriel y Vezo en la zaga. Para ello se plantea las opciones de Murillo, en caso de estar recuperado, y de Coquelin. Gayà y Parejo volverán al once al igual que Guedes y Zaza. Dudas con Andreas o Maksimovic.

Alineación del Real Madrid en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Navas, Carvajal, Varane (Ramos), Nacho (Ramos), Marcelo, Kroos, Casemiro, Modric, Bale, Benzema (Isco) y Ronaldo.

Partido importante para el Real Madrid, que medirá en qué punto está. Zidane irá con todo y Ramos puede estar ya en el once por Varane o Nacho. La otra duda es el esquema: el 4-4-2 con Isco o el 4-3-3 con Benzema.

Posibles alineaciones del Málaga vs Girona

Alineación del Málaga en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Roberto, Rosales, Luis Hernández, Miquel, Ricca, Keko, Iturra, Recio, Chory Castro, Adrián y En-Nesyri.

José González apuesta por el mismo once que apostó Míchel en su última chance. Misma percha pero diferente traje. Viendo el nivel de las sustituciones, no se esperan revoluciones en lo que plantea el nuevo técnico.

Alineación del Girona en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Bono (Iraizoz), Maffeo, Ramalho, Muniesa (Timor), Bernardo, Mojica, Pere Pons, Granell, Portu, Borja García y Stuani.

Las molestias y sancionados comprimen el once de Pablo Machín para este sábado. El técnico no podrá contar ni con Aday ni Juanpe, lesionados, y tampoco con Alcalá, lesionado. Tocado está Bono, que podría dejar su lugar a Iraizoz. Por lo demás, Ramalho y Bernardo estarán en la zaga, Timor y Muniesa se rifan el otro espacio. De medio campo hacia arriba, sin cambios.

Posibles alineaciones del Villarreal vs Real Sociedad

Alineación del Villarreal en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Asenjo, Mario, Álvaro (Víctor Ruiz), Bonera (Víctor Ruiz), Jaume Costa, Castillejo, Rodri, Trigueros, Fornals, Unal (Cheryshev) y Bacca.

Javi Calleja lleva tiempo con un once en la cabeza y solo suele sufrir cambios cuando la necesidad aprieta. Sin Bakambu, entre Enes Ünal y Cheryshev parece estar la solución. Además, Víctor Ruiz podría volver al once por Álvaro o Bonera.

Alineación de la Real Sociedad en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Rulli (Toño), Odriozola, Íñigo Martínez, Llorente, Kevin, Illarramendi, Zubeldia, Xabi Prieto, Canales (Oyarzabal), Willian José y Juanmi (Januzaj)

Cayó la Real Sociedad en Anoeta y cayeron algunos jugadores. Son duda tanto Rulli, como Januzaj y Canales, tocados. Toño es la alternativa bajo palos y Oyarzabal y Juanmi las soluciones en los extremos. Íñigo Martínez vuelve a la zaga y Zubeldia se mantiene en el centro del campo.

Posibles alineaciones del Leganés vs Espanyol

Alineación del Leganés en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Pichu Cuéllar, Zaldua (Tito), Mantovani (Bustinza), Siovas, Diego Rico, El Zhar (Gumbau), Rubén Pérez, Eraso, Gabriel, Amrabat (Omar) y Beauvue.

Más que imprevisible lo que puede deparar Asier Garitano este domingo tras el encuentro copero de entre semanas. Habrá rotaciones y aquí están las posibles soluciones. Tito y Zaldúa son opciones en el lateral derecho. Al igual que Bustinza y Mantovani lo son para la zaga. Gumbau podría volver al once por El Zhar para adelantar a Gabriel y Omar y Amrabat se rifarán otro costado.

Alineación del Espanyol en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Diego López, Javi López (Víctor Sánchez), Óscar Duarte, Hermoso, Aarón, David López, Fuego (Víctor Sánchez), Darder, Baptistao, Sergio García y Gerard.

El encuentro ante el Barcelona también podría mover algo el once de Quique Sánchez Flores, aunque está destacando por mantener la confianza. Víctor Sánchez podría entrar en el once clásico por Javi López o Fuego. El resto, se prevé que sea lo de siempre teniendo en frente a un rival directo.

Posibles alineaciones del Atlético de Madrid vs Las Palmas

Alineación del Atlético de Madrid en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Oblak, Juanfran, Godín, Savic, Lucas, Correa, Gabi, Saúl, Koke, Gameiro (Torres) y Griezmann.

No podrá contar Simeone con tres pesos pesados, Diego Costa y Filipe Luis, lesionados, tendrán a Gameiro (o Torres) y Lucas como sustitutos. Tampoco estará Vrsaljko, por sanción, y Juanfran volverá a la que antes era su casa: el lateral derecho. Koke y Gabi volverán al once por Carrasco y Thomas, al igual que Godín lo hará por Giménez.

Alineación de Las Palmas en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Chichizola, David Simón, Gálvez, Ximo, Dani Castellano, Peñalba (Javi Castellano), Tana, Viera, Toledo, Calleri y Jairo.

Con el primer triunfo de Paco Jémez en el bolsillo, se espera que mantenga en su medida lo que se vio ante el Valencia. Con la marcha de Lemos, Ximo será el central junto a Gálvez. Peñalba, con molestias, podría dejar su sitio a Javi Castellano.

Posibles alineaciones del Sevilla vs Getafe

Alineación del Sevilla en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Sergio Rico, Corchia, Lenglet, Mercado (Kjaer), Escudero, N’Zonzi, Banega, Mudo Vázquez, Sarabia, Muriel (Ben Yedder) y Correa (Nolito).

Parece que encuentra la fórmula Montella con su once y podría repetir de nuevo el once que le ha dado triunfos. Sería el tercer partido consecutivo pero se plantean las opciones de titularidad de Kjaer, Ben Yedder o Nolito por Mercado, Muriel y Correa.

Alineación del Getafe en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Emi Martínez, Molinero, Cala, Djené, Antunes, Arambarri, Bergara, Portillo, Gaku (Fajr), Amath y Ángel.

Damián estará algunas semanas de baja por lo que Bordalás recurrirá de Molinera en el costado diestro. La única duda que parece tener el técnico es la de Gaku o Fajr, ya que en punta estará Ángel por la sanción de Jorge Molina.

Posibles alineaciones del Barcelona vs Alavés

Alineación del Barcelona en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Ter Stegen, Semedo (Sergi Roberto), Piqué, Umtiti, Alba, Busquets, Rakitic, Coutinho (Iniesta), Paulinho, Messi y Luis Suárez.

Puede haber cambios en el once de Valverde, seguro que no estará Vermaelen, lesionado ante el Betis, y volverá Umtiti. Semedo podría repetir en el lateral o dejar su sitio a Sergi Roberto. También se podría dar el debut de Coutinho o la vuelta de Iniesta en el centro del campo. Paulinho se mantendrá en el once.

Alineación del Alavés en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Pacheco, Martín, Laguardia, Alexis (Maripán), Duarte, Ibai Gómez, Dani Torres (Wakaso), Manu García (Wakaso o Medrán), Pedraza, Guidetti y Munir.

Diversas opciones las de Abelardo ante el Barcelona tras el encuentro copero. Sin Rodrigo Ely ni Tomás Pina, sancionados, el hueco de la defensa pueden cubrirlo Alexis o Maripán mientras que en la medular están en alza Torres, Wakaso y Medrán, además del tocado Manu García.

Posibles alineaciones del Celta de Vigo vs Betis

Alineación del Celta de Vigo en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Rubén Blanco, Hugo Mallo, Sergi Gómez, Roncaglia, Jonny, Wass, Lobotka, Jozabed (Radoja o Tucu Hernández), Iago Aspas, Maxi Gómez y Pione Sisto.

Poco se mueve en los planes de Unzué. Las molestias de Tucu Hernández pueden dar sitio de nuevo a Jozabed o a Radoja, uno de los ocuparía su sitio de no llegar el uruguayo. El resto, más de lo mismo para el equipo celtiña.

Alineación del Betis en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Adán, Francis (Barragán), Feddal, Mandi, Durmisi, Javi García, Joaquín, Fabián, Guardado, Tello (Boudebouz) y Sergio León.

En el Betis parece que asienta un once que estará pendiente de dos interrogantes. La vuelta de Barragán podría relevar a Francis en el lateral derecho y Boudebouz sigue apretando para dejar fuera del once a alguien, con Tello en la diana. Podría darse el mismo once que cayó ante el Barcelona.

