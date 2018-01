Lucas Moura quiere irse del PSG y podría acabar… ¡¡¡en el Betis!!!

Lucas Moura no está contento en el Paris Saint Germain por la falta de minutos y podría salir en este mercado invernal. Cuenta con ofertas de la Premier League y de algún equipo de la Liga, el Betis. Los de Quique Setién están intentando lograr la cesión del extremo del conjunto francés. Desde París no ven con malos que el brasileño recale en las filas del cuadro verdiblanco, según recoge el diario AS.

El propio jugador reconoció en una entrevista al diario L’Équipe que marcharse a España podría ser una buena opción, debido a sus condiciones: “Es cierto que la Liga puede venirme bien. Con mi velocidad y mi técnica, podría rendir bastante bien. Pero en el fondo no es tan importante dónde vaya a aterrizar. Sé de lo que soy capaz, no jugué con la selección por casualidad”.

“Estoy asqueado por no jugar más, de no poder expresarme como lo hacía. Desde que llegué a París, tenía una media de 50 partidos por temporada. Aunque no era siempre titular, podía aportar mi piedra al edificio que se estaba construyendo. Esta temporada todo ha cambiado y no estoy contento“, añadió el extremo brasileño. A pesar de que la prioridad del Betis es reforzar la defensa y que no se han olvidado de Sandro, la opción de traer a Lucas Moura estaría sobre la mesa.

Algunos medios indican que el extremo del PSG preferiría la Premier, sin embargo, sus últimas declaraciones dejándose querer por los equipos de la Liga le acerca a España. Moura, que llegó a Paris en 2012 por 40 millones de euros ya rechazó una cesión al Nantes. En Sevilla tendría minutos seguro y encajaría a la perfección en el estilo de este Betis de Setién.

Además, tiene la esperanza de representar a su selección en el Mundial de Rusia que se disputa este verano. Sabe que en Francia no va a tener minutos y menos tras las llegadas de Neymar y Draxler, por eso busca una salida y el cuadro verdiblanco podría ser su destino.