Real Madrid Vs Deportivo hoy: horario y canal de televisión

El Real Madrid está condenado a la victoria en el duelo que disputará hoy domingo a las 16.15 horas (beIN sports) frente al Deportivo de la Coruña en el estadio Santiago Bernabéu. Después de conseguir una sufrida victoria en Butarque en el duelo de ida de cuartos de Copa del Rey frente al Leganés, el conjunto blanco quiere sumar otros triunfo para elevar el ánimo de cara al duelo contra el PSG del próximo 14 de febrero.

En la previa del duelo ante el conjunto pepinero, Zidane dejó claro que el equipo estaba necesitado de dos victorias consecutivas para volver a creer e en sí mismo y por ello este duelo se hace tan vital aunque para los blancos no tenga trascendencia en la clasificación. A 19 puntos del Barcelona (con un partido menos) que hacen la Liga Santander imposible, el actual campeón ha quedado relegado a luchar por una cuarta posición que ahora también se vende cara. Así que volver a pinchar no se considera como opción en el vestuario blanco.

Pero lo cierto es que de este partido se ha hablado poco en la previa. Principalmente porque estos días han sido los de Cristiano Ronaldo y posible marcha del Real Madrid. A comienzos de la semana se publicó que el luso estaba enfadado y había lanzado un órdago al club por una promesa incumplida de renovación, y desde ese día, se ha especulado con todo tipo de rumores. Este domingo, el Bernabéu someterá a juicio a su estrella y éste tiene que responder ya sea con goles o dejando claro que el Real Madrid es el club de su vida y que se retirará vestido de blanco. Veremos.

En frente del Real Madrid y de Cristiano, estará un Deportivo que confía en un milagro que le ayude a salir de los puestos de descenso. Llegados al primer partido de la segunda vuelta, el conjunto gallego ocupa el puesto número 18 en la clasificación y está a dos puntos de la tan ansiada permanencia. En el partido de ida ante el conjunto blanco perdió 0-3 y actualmente encadena cuatro partidos sin conseguir la victoria. Así que esperan ahondar en la crisis del Real Madrid.

Y es que esta se acrecienta en el Santiago Bernabéu. En lo que va de Liga, el Real Madrid ha pinchado ante Valencia, Levante, Betis, Barcelona y Villarreal. Un total de cinco partidos que han hecho que el conjunto blanco esté situado en el cuarto puesto de la clasificación. El Deportivo buscará pescar en río revuelto.

A qué hora se disputa hoy el Real Madrid vs Deportivo?

España: 13/01/2018 a las 16.15 horas (15.15 horas en las Islas Canarias)

Argentina: 13/01/2018 a las 12.30

Chile: 13/01/2018 a las 12.30

Colombia: 13/01/2018 a las 10.30

México: 13/01/2018 a las 9.30

Perú: 13/01/2018 a las 10.30

Uruguay: 13/01/2018 a las 12.30

Venezuela: 13/01/2018 a las 13.30

Nueva York: 13/01/2018 a las 10.30

Los Ángeles: 13/01/2018 a las 7.30

¿Dónde se juega el Real Madrid vs Deportivo?

Estadio Santiago Bernabéu (Madrid)

¿Quién arbitrará el Real Madrid vs Deportivo?

David Fernández Borbalán (comité andaluz)

¿Dónde se podrá ver el Real Madrid vs Deportivo?

España: beIN LaLiga, beIN Sports Connect

Argentina: ESPN PLAY SUR, ESPN2 SUR

Brasil: ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil

Chile: ESPN 2 SUR

Colombia: ESPN PLAY SUR

México: Sky HD, Sky Planeta Fútbol, Blue To Go Video Everywhere

Perú: ESPN PLAY SUR, ESPN2 SUR

Uruguay: ESPN PLAY SUR, ESPN2 SUR

Venezuela: ESPN PLAY SUR

Estados Unidos: beIN SPORTS en español, beIN SPORTS Connect USA, fuboTV

Posibles alineaciones del Real Madrid vs Deportivo:

Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric, Isco; Cristiano y Bale.

Deportivo: Rubén; Juanfran, Albentosa, Schär, Luisinho; Celso Borges; Guilherme, Pedro Mosquera; Adrián, Andone y Lucas Pérez.