Remy raja de Paco Jémez: “Me trató como un pedazo de mierda”

Löic Remy cargó duramente contra Paco Jémez en una entrevista concedida al diario canario La Provincia. El delantero, que fue apartado del equipo en el primer día que el técnico se hizo cargo del cuadro amarillo, no tuvo pelos en la lengua para hablar de la situación que vivió en Las Palmas a finales de diciembre.

“Tannane y yo llegamos tarde a la cena, pero un minuto tarde. No tenemos excusa, pero tampoco es una excusa para que el entrenador eche a dos jugadores de esa manera. Para mí, había algo de antes. No puedes apartar a dos jugadores en tu primer día de trabajo en un nuevo equipo por llegar un minuto tarde”, aseguró el ex del Chelsea, que no comprende la decisión de Paco Jémez.

Sobre la forma en la que le comunicaron la decisión del técnico, Löic Remy también se mostró duro con el técnico grancanario. “Ni si quiera me habló. Lo hizo con el presidente y él vino a hablar con nosotros. No tuvo las suficientes pelotas para ponerse delante mía y decirme ‘no te quiero por esto, esto y esto’. No soy un tipo que crea problemas, no habría peleado con él”, comentó el aún futbolista de Las Palmas.

Pero el delantero francés continuó dando su punto de vista sobre la situación que vivió con Paco Jémez. “Me trató como si fuera un pedazo de mierda, porque me sentí como un pedazo de mierda cuando todo esto pasó. Nunca esperé estar ahora en Francia, sino jugar y marcar goles con mi equipo e intentar salir de la mala situación”, dijo Remy en La Provincia.

La directiva de Las Palmas planteó a Paco Jémez la posibilidad de que Löic Remy volviese a la disciplina amarilla, pero el delantero francés lo tiene claro. “Me pidieron que volviera y dije que no. No vuelvo porque lo que pasó fue una falta de respeto total por parte del entrenador. No digo que yo fuera el jugador clave, pero sí era el máximo goleador y de repente me ponen a un lado”, dijo el galo.