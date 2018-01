James Rodríguez ha protagonizado una pelea en el último entrenamiento con el Bayern. El colombiano casi llega a las manos con su compañero Rudy en la sesión de este viernes, previa al enfrentamiento del domingo contra el Werder Bremen. La pelea se produjo después de que el ex madridista sujetara al alemán, que le reclamó la acción aireadamente y necesitó la intervención de Heynckes y el resto de jugadores.

En una de las imágenes que circulan y que el rotativo alemán ha publicado en exclusiva, se aprecia como Rudy, de pie, le recrimina la acción a James, que está en el suelo. Mientras que otras se ve a algunos jugadores como Ribery sujetan al germano mientras el ex madridista le reta con la mirada.

Altercation in training today between James Rodriguez and Sebastian Rudy following a challenge. Jupp Heynckes and the players quickly intervened, Rudy and James shook hands afterwards [Bild] pic.twitter.com/2teuyIpEJp

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) 19 de enero de 2018