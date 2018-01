El United prepara el anuncio de la renovación de Mourinho

Mucho se ha hablado del futuro de José Mourinho durante los últimos meses. Varias informaciones apuntaron que el portugués sería el próximo entrenador del PSG si Emery no es capaz de ganar la Champions League esta temporada, pero el Manchester United ha estado rápido y va a renovar al entrenador luso hasta 2021, por lo que Mou seguirá en el equipo inglés salvo que se produjera un giro radical en verano.

Tal y como cuentan en Inglaterra varios medios, el United ya ha llegado a un acuerdo con el técnico portugués para ampliar su vinculación con los diablos rojos hasta 2021 y el club está a punto de anunciar la renovación por todo lo alto. En Old Trafford están convencidos de que Mourinho debe seguir siendo el capitán del barco si quieren intentar volver a ser ese equipo dominante en la Premier y en la Champions League, de ahí que hayan apostado fuerte por la continuidad del luso.

Mourinho tenía contrato hasta 2019 y los rumores sobre una posible salida del United en verano se acrecentaban, pero el portugués siempre ha dicho públicamente que quería quedarse en Manchester: “Me iré cuando el club quiera que me vaya; en este momento no tengo intención de irme en absoluto. Quiero quedarme, no veo ninguna razón para no quedarme mientras la junta y los propietarios estén contentos con mi trabajo”, dijo hace unas semanas.

José Mourinho llegó al Manchester United en 2016 y conquistó la Copa de la Liga y la Europa League en su primer año en el club. Esta temporada ocupa la segunda plaza de la Premier League y está clasificado para los octavos de la Champions. El United parece que va dando pequeños pasos para volver a ser lo que era, y de momento lo seguirá haciendo bajo las órdenes de Mou, que va a firmar hasta 2021.