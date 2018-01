Real Madrid vs Deportivo de la Coruña: Alineaciones, horario y canal de televisión

Partido importante para el devenir tanto del Real Madrid como del Deportivo de la Coruña. Los blancos tienen que reconducir el rumbo y los gallegos no dejarse caer en el descenso.

Posible alineación del Real Madrid

Navas, Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo, Kroos, Casemiro, Modric, Isco (Asensio), Bale y Cristiano Ronaldo.

Ha mermado el Madrid en las últimas fechas pero es indudable que remontará. Siguen ahí los números de Kroos, Isco o Modric. También la vuelta de Bale, que puede ser determinante a un precio algo más económico que de costumbre.

Los encuentros coperos y los resultados podrían variar el once pero se espera que repita once titular Zinedine Zidane ante el Dépor. La única duda es la de Asensio, que podría entrar por Isco. Nacho se mantendrá en el once ante la ausencia de Sergio Ramos, que apura.

Posible alineación del Deportivo de la Coruña

Rubén, Juanfran, Schär (Albentosa), Sidnei, Luisinho, Guilherme, Borges, Mosquera, Lucas, Andone y Adrián.

Ha vuelto con fuerza a la titularidad Florin Andone, que ha enganchado tres jornadas puntuando alto pese a los resultados. Sidnei y Adrián, otras garantías u opciones interesante en este conjunto coruñés.

Las molestias de Albentosa pueden devolver al once a Schär. Sería el único cambio del once que brilló ante el Valencia pero que acabó cayendo. Además, Valverver no podrá disputar este encuentro por una cláusula en su contrato.

¿Dónde ver por televisión el Real Madrid vs Deportivo de la Coruña?

BeIN LaLiga

¿A qué hora es el Real Madrid vs Deportivo de la Coruña?

Domingo, 21 de enero, a las 16:15 horas.

