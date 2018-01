El Dortmund pone a Bartra en el mercado y la afición explota

Marc Bartra podría tener las horas contadas como futbolista del Borussia Dortmund, su futuro es bastante incierto. Según SportBild el central español no cuenta para el técnico y el club alemán le ha abierto las puertas para una posible salida en este mercado de enero, algo que no ha gustado a la afición. Uno de los motivos es el fichaje del defensor del Basilea Manuel Akanji por 21,5 millones de euros, que complica la situación del ex azulgrana en esta temporada marcada por el Mundial de Rusia.

El central no termina de encontrar la estabilidad, especialmente tras el cambio de técnico en diciembre, y podría poner punto y final a su etapa en el Borussia Dortmund. No cuenta para Stöger que ni siquiera lo convoca para los partidos. Con el Mundial al final del curso, Bartra medita cambiar de aires y marcharse a un equipo en el que vaya a tener minutos y así tenga opciones de estar entre los elegidos por Julen Lopetegui para representar a España en Rusia.

Su regreso a la Liga podría ser el destino más probable, aunque de momento no hay nada claro. Lo único claro es que la noticia no ha sido bien recibida entre los aficionados. En temporada y media se ha ganado a la hinchada germana, que explotó en las redes sociales al enterarse de las intenciones de su club. El español es uno de los jugadores más queridos por los seguidores de la entidad alemana. No comprenden la postura del club y lamentan que haya perdido fuerza en la plantilla.

Después de año y medio en el Borussia, su futuro podría estar lejos de Alemania. Sin duda, uno de los momentos más tristes y destacados de la etapa de Bartra en Dortmund es el atentado del 11 de abril de 2017, del que salió herido cuando se trasladaba con el resto de la plantilla en el autobús a disputar el partido de Champions ante el Mónaco.