Burak Karan, la joven promesa alemana que cambió el fútbol por el ISIS

Burak Karan cambió el fútbol por la guerra. Nacido en Wuppertal, ciudad próxima a Dusseldorf, en 1987, apuntaba maneras desde bien joven. Desarrolló su carrera en las categorías inferiores del Bayer Leverkusen, lo que le sirvió para formar parte de las categoorías inferiores de la selección alemana. En la sub-16 y sub-17 coincidió con Sami Khedira o Kevin-Prince Boateng. Iba para estrella, pero todo se truncó.

Una rotura del ligamento cruzado freno su crecimiento. Después de pasar por Hertha de Berlín, Hamburgo o Aachen, el jugador terminó dejando el deporte rey y se radicalizó. “Burak me dijo que el dinero y su carrera no eran importantes para él”, afirmaba su hermano Mustafa en una entrevista a Bild. Según relata su hermano, “le parecía injusta la manera en la que moría la gente en las zonas de guerra, así que un día lo dejó todo y se fue”.

Un talento alemán que dejó el fútbol a la edad de 20 años. Fue entonces cuando se marchó con su mujer y sus hijos al norte de África. Allí se le vinculó con grupos como Al-Qaeda. Una vez comenzó la guerra en Siria, el que podría haberse convertido en un gran futbolista, se marchó a combatir.

En 2013, en Aziz, una ciudad al norte del país mesopotámico, Bakan fue abatido. Combatía con los yihadistas cerca de la frontera turca cuando, en un bombardeo propiciado por el régimen de Bashar Al-Asad, perdía la vida. Cambió el fútbol y la vida acomodada que llevaba en Alemania por el ISIS y lo pagó con la muerte.

Muchos fueron entonces los que le recordaron, entre ellos Boateng. El ex de Las Palmas, amigo de Burak en su etapa en las categorías inferiores de la Mannschaft, quiso desmarcarse de la radicalización del que fuera su compañero, con un mensaje en Twitter: “Burak fue amigo mío en la juventud. De lo que ocurrió después no sé nada, yo no puedo influir”. Quién sabe si, de haber seguido en el mundo del fútbol, hubiera estado entre la selección que se proclamó campeona en Brasil un año después de su muerte.