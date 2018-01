Betis vs Barcelona: Alineaciones, horario y canal de televisión

El Benito Villamarín acogerá un partido de altos vuelos este domingo. El Barcelona llega lanzado a este tramo de la temporada con un Leo Messi excelso. El Betis, con dos victorias consecutivas de mucho mérito, querrá morder al líder ante los suyos.

Posible alineación del Betis

Adán, Francis (Navarro), Feddal, Mandi, Durmisi, Javi García, Fabián, Guardado, Joaquín, Tello (Boudebouz), Sergio León.

Tello, Fabián y Joaquín, por ese orden, están dando que hablar en este Betis con hambre. Tampoco quedan mal parados otros como Sergio León o Guardado. Los verdiblancos son un buen lugar donde fichar.

El gran problema de Quique Setién con su once está en el lateral diestro. Con Barragán lesionado y Francis Guerrero con dudas para este fin de semana, Navarro se queda como alternativa. Por lo demás, recupera a Feddal y Mandi y a Javi García en la medular. Eso hará que Boudebouz se caiga del once si no tira antes a Tello.

Posible alineación del Barcelona

Ter Stegen, Semedo (Sergi Roberto), Piqué, Vermaelen, Jordi Alba, Busquets, Rakitic, Iniesta, (André Gomes o Sergi Roberto) Paulinho, Messi y Luis Suárez.

El ritmo de puntos de Messi y Luis Suárez da campeonatos, cualquiera que lo tenga en su equipo estará entre los líderes de sus respectivas ligas. Además, Paulinho, Vermalen, Rakitic o Sergi Roberto tampoco decepcionan. El Barcelona está dando muchos puntos en esta temporada.

Las molestias de Andrés Iniesta es lo único que podría mover algo el once. También la posibilidad de colocar a Semedo en el lateral, que podría dar el centro del campo a Sergi Roberto. André Gomes es otra alternativa al centrocampista albaceteño. El resto, los titulares.

¿Dónde ver por televisión el Betis vs Barcelona?

Movistar Partidazo

¿A qué hora es el Betis vs Barcelona?

Domingo, 21 de enero, a las 20:45 horas.

