Atlético de Madrid vs Girona: Alineaciones, horario y canal de televisión

Será un partido atractivo en el Wanda Metropolitano entre dos equipos que llegan con la moral en alza. El 6-0 del Girona a Las Palmas refuerza al equipo, al igual que la estabilidad de los colchoneros en las últimas fechas y esa segunda plaza.

Posible alineación del Atlético de Madrid

Oblak, Vrsalljko, Giménez, Savic, Filipe (Lucas), Correa, Gabi, Saúl, Koke, Costa y Griezmann.

Arma de doble filo Diego Costa. El hispanobrasileño volverá al once y garantiza puntos, goles y… tarjetas. Es la cruz del fichaje del delantero que no es nada barato, aunque quizás sí económico. Oblak sigue siendo un portero de garantías, al igual que otros como Koke, Correa y Griezmann, los que aseguran mejores puntos.

Recupera a Diego Costa, Gabi y Savic el Cholo Simeone, aunque pierde a Godín. Se mantendrá Giménez en el centro de la zaga. El regreso de Filipe daría la titularidad al brasileño por delante de Lucas, que aguarda. Gabi estará en la medular junto a Koke y Saúl. Se cae Thomas, también Gameiro; entra Costa.

Posible alineación del Girona

Bono, Maffeo, Juanpe, Muniesa (Ramalho), Bernardo, Mojica, Pere Pons, Granell, Portu, Stuani y Borja García.

Portu y Borja García son dos pequeñas estrellas terrenales en el Girona. Buena media de puntos por un coste asequible. Olunga sorprendió la pasada jornada pero no se espera que desbanque a Stuani como para apostar por él. El propio Stuani o Mojica, en forma.

La única duda que gira en torno al once de Pablo Machín es la de Muniesa y Ramalho. El centra, ex del Barça, está ya recuperado pero el ex del Athletic está cumpliendo ante su ausencia. Es la única variante posible del once que arrasó a Las Palmas.

¿Dónde ver por televisión el Atlético de Madrid vs Girona?

BeIN LaLiga

¿A qué hora es el Atlético de Madrid vs Girona?

Sábado, 20 de enero, a las 16:15 horas.

