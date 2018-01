Los aficionados chinos explotan contra Tévez en las redes

Las “vacaciones” de Carlos Tévez no han sentado nada bien en China. Sus palabras han desatado la ira de los aficionados chinos en las redes sociales del país asiático, que han tardado muy poco en llenarse de quejas y críticas hacia el delantero argentino tras escuchar sus declaraciones en las que reconocía que estuvo “siete meses de vacaciones allí”.

“Tiene muy mala moral y mucha cara” o “es una basura, demasiado poco profesional”, fueron algunos de los mensajes más suaves que lanzaron los seguidores chinos contra el Apache, que ha fichado recientemente por Boca Juniors tras abandonar el Shanghái Shenhua, equipo en el que ha estado siete meses.

El ex delantero del Manchester United y Juventus, que ha regresado al club de sus amores, aseguró en el canal argentino TyC Sports que su etapa en la Superliga China estuvo “bien, porque estuve siete meses de vacaciones allí. Es lo que uno tiene que pagar por no haber estado a la altura. Cuando entraba a la cancha mi cara demostraba que no sabía ni lo que hacía ahí”.

Estas palabras no han sentado nada bien a los hinchas del fútbol chino, que se lo han tomado bastante mal. Los insultos mencionados anteriormente son muy suaves comparados con aquellos en los que le deseaban lo peor. Algunos decían que “es una desgracia para el fútbol de Argentina”, mientras que otros afirmaban que “mi sueldo en un año no puede alcanzar lo que gana en una hora”.

“Quiero darle las gracias al club chino por poder liberarme y poder hoy estar de vuelta en casa y disfrutar esto que es lo más lindo”, reconoció Tévez durante su presentación. El futbolista sueña con vestir los colores de la albiceleste en el Mundial de Rusia, tarea complicada teniendo en cuenta la alta competencia en esa posición, y con ganar la Copa Libertadores de este año junto a Boca Juniors por segunda vez en su historia.