Posibles alineaciones Jornada 20 de LaLiga Santander en Comunio, Biwenger, Futmondo y Fantasy Marca

Descubre la última hora de las posibles alineaciones de de la jornada 20 de los equipos de LaLiga Santander.

A continuación os dejamos las posibles alineaciones de todos los partidos de la jornada 20 de LaLiga Santander. Si eres jugador de Comunio, Biwenger, Futmondo o Fantasy Marca, aquí tienes la guía perfecta para confeccionar tu alineación e intentar conseguir el mayor número de puntos posibles acertando con los jugadores titulares de esta séptima jornada.

Posibles alineaciones del Getafe vs Athletic de Bilbao

Alineación del Getafe en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Emi, Damián, Cala, Djené, Antunes, Arambarri, Fajr (Bergara), Portillo (Ángel), Gaku (Ángel), Amath y Jorge Molina.

Reforzado llega el Getafe a esta jornada. Segundo partido consecutivo en el Coliseum Alfonso Pérez tras el triunfo ante el Málaga. En dinámica. Vuelve Djené al centro de la zaga junto a Cala, se cae Bruno. El resto, se espera lo mismo que triunfó ante los blanquiazules. Bergara podría llegar apto a este partido y suplir a Fajr. Ángel sigue con opciones pese al buen encuentro de Portillo y Gaku Shibasaki.

Alineación del Athletic de Bilbao en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Herrerín, Lekue, Nuñez, Laporte, Saborit (Balenziaga), Rico, Iturraspe, Williams, Raúl García, Susaeta y Aduriz.

Con la solidez que ha adquirido el Athletic de Bilbao en las últimas fechas, el Cuco Ciganda no apostará por grandes cambios. De hecho, ninguno. La posibilidad de que llegue Balenziaga, supondría el único cambio en el once, dejando a Saborit en el banco.

Posibles alineaciones del Espanyol vs Sevilla

Alineación del Espanyol en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Pau López, Javi López (Víctor Sánchez), Duarte, Hermoso, Dídac Vila, David López, Víctor Sánchez (Javi Fuego), Darder, Baptistao, Sergio García y Gerard.

Siete de los últimos nueve puntos avalan a Quique Sánchez Flores y al Espanyol. Se darán pocos cambios entre los pericos. Regresan de sanción Javi Fuego y David López. Para incluir a ambos, el técnico blanquiazul debe dejar a Javi López en el banco, única duda del madrileño.

Alineación del Sevilla en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Sergio Rico, Mercado (Corchia), Lenglet, Kjaer, Escudero, Pizarro, N’Zonzi, Banega, Navas (Sarabia), Nolito (Correa), Ben Yedder (Muriel).

No carbura el equipo de Montella y eso se traduce en pruebas en todas las parcelas, o lo que es lo mismo: dudas. Mercado o Corchia en el lateral diestro y en N’Zonzi parece que volverá al centro del campo junto a Pizarro y Banega. En ataque las dudas son todas, Navas, Nolito y Ben Yedder parten con ventaja pero Sarabia, Correa y Muriel cuentan con cierta cuota.

Posibles alineaciones del Atlético de Madrid vs Girona

Alineación del Atlético de Madrid en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Oblak, Vrsalljko, Giménez, Savic, Filipe (Lucas), Correa, Gabi, Saúl, Koke, Costa y Griezmann.

El Atlético de Madrid se ha reencontrado consigo mismo. Vuelven por la senda férrea del triunfo los del Cholo Simeone. Si la semana pasada se quedó fuera Savic, en esta le toca a Godín. El montenegrino y Giménez formarán en el centro de la defensa. Se espera ya a Filipe en el lateral para este fin de semana aunque Lucas no decepciona. Thomas y Costa serán los perjudicados con la vuelta de Gabi y Diego Costa.

Alineación del Girona en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Bono, Maffeo, Juanpe, Muniesa (Ramalho), Bernardo, Mojica, Pere Pons, Granell, Portu, Stuani y Borja García.

El set en blanco de los catalanes ante Las Palmas les garantiza firmeza en el once, más de la que ya está asegurando Pablo Machín. Muniesa, ya recuperado, puede volver al once por Ramalho. El resto no se moverá.

Posibles alineaciones del Villarreal vs Levante

Alineación del Villarreal en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Asenjo, Mario Gaspar, Álvaro, Víctor Ruiz, Jaume Costa, Rodri, Samu Castillejo, Trigueros, Fornals, Raba (Rober) y Enes Ünal.

Tras el triunfo histórico ante el Real Madrid, el Villarreal quiere hacer buenos los tres puntos ante el Levante en el derbi. Baja sensible la de Bacca en la punta de ataque que obligará a Javi Calleja a tirar de Enes Ünal y Raba, si es que Rober Martínez no llega aún. La buena noticia es la vuelta de Víctor Ruiz a la zaga. Bonera al banco.

Alineación del Levante en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Oier, Coke, Chema, Postigo, Luna, Lerma, Doukouré (Bardhi o Ivi), Campaña, Jason, Boateng (Nano) y Morales.

Sigue cavilando Juan Ramón López un once que devuelva confianza a su equipo antes de que se le compliquen las cosas con el descenso. Chema volverá a formar pareja en la defensa con Postigo. Seguro que volverá Ivi al once granota pero falta ver quién lo completará. Doukouré cuenta con más opciones que Bardhi e Ivi. Opciones diferentes que cambiarían el esquema.

Posibles alineaciones del Las Palmas vs Valencia

Alineación de Las Palmas en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Chichizola, Simón, Gálvez, Ximo, Dani Castellano, Peñalba, Javi Castellano, Viera, Halilovic (Momo o Toledo), Calleri y Jairo.

No le funcionan las cosas a Paco Jémez en Las Palmas. El técnico busca soluciones entre sus filas. La defensa parece bastante clara, volviendo a la línea de cuatro con Dani Castellano y Simón. El centro del campo repetirá y serán Momo, Toledo y Halilovic los que se jugarán un puesto en el once.

Alineación del Valencia en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Neto, Montoya, Garay, Gabriel, Lato, Andreas (Maksimovic), Coquelin, Kondogbia, Guedes, Rodrigo (Vietto) y Zaza (Santi Mina).

Valencia vuelve a carburar y ante Las Palmas tendrá que lidiar con dos bajas sensibles como son las de Parejo y Gayà. Lato cubrirá al lateral y posiblemente se dé el debut de Coquelin en el centro del campo. La duda en el centro del campo está con Andreas o Maksimovic, tendrá que elegir Marcelino. Al igual que en la punta de ataque. Zaza aún con molestias podría darle opción a Santi Mina. Vietto o Rodrigo, otra duda.

Posibles alineaciones del Alavés vs Leganés

Alineación del Alavés en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Pacheco, Martín, Laguardia, Ely, Alexis, Ibai, Pina, Manu García, Pedraza, Guidetti y Munir.

Abelardo sigue levantando al Alavés que sigue sumando desde su llegada. La baja de Duarte, por sanción, dará el relevo a Alexis en el lateral en el único cambio que se espera en las filas vitorianas. El once que ganó ante el Sevilla repetirá.

Alineación del Leganés en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Cuéllar, Zaldúa, Bustinza, Muñoz, Raúl García, Rubén Pérez, Brasanac, Eraso, Omar (Gabriel), Amrabat y Guerrero (Beauvue).

El Leganés afronta una semana muy exigente con tres partidos en siete días y Garitano afrontará rotaciones sin pensarlo. Se pueden dar sorpresas este domingo ante el Alavés en un partido importante por el descenso. Volverán Muñoz y Rubén Pérez al once por las molestias de Mauro y la sanción de Gambau. Además, quedan dudas de si Gabriel y Beauvue vuelve al once.

Posibles alineaciones del Real Madrid vs Deportivo de la Coruña

Alineación del Real Madrid en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Navas, Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo, Kroos, Casemiro, Modric, Isco (Asensio), Bale y Cristiano Ronaldo.

Poco que guardarse tiene Zinedine Zidane tras la mala dinámica del equipo. Sin Sergio Ramos aún, repetirán tanto Nacho como Varane. Asensio es la única garantía de cambio que se le puede esperar al francés, dejando a Isco en el banquillo.

Alineación del Deportivo de la Coruña en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Rubén, Juanfran, Schär (Albentosa), Sidnei, Luisinho, Guilherme, Borges, Mosquera, Lucas, Andone y Adrián.

El Dépor buscará la épica. El único cambio que se le puede esperar al equipo de Parralo es el de Schär en el centro de la defensa por un buen Albentosa. Es la única duda de un once cada vez más fijo en los deportivistas.

Posibles alineaciones del Real Sociedad vs Celta de Vigo

Alineación de la Real Sociedad en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Rulli, Odriozola, Navas, Llorente, Kevin, Illarramendi, Canales (Zubeldia), Xabi Prieto, Januzaj, Willian José y Oyarzabal.

La esperanza de Eusebio Sacristán para reconducir un poco el rumbo de los vascos es no perder también este fin de semana a Xabi Prieto, tocado, tras la lesión de Zurutuza. Canales o Zubeldia se rifarán el puesto del nacido en Francia, aunque podría ser los dos titulares de caer el capitán. Vuelve Oyarzabal y Januzaj a los costados. Juanmi, al banco.

Alineación del Celta de Vigo en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Rubén Blanco, Hugo Mallo, Cabral, Roncaglia (Sergi Gómez), Jonny, Wass, Lobotka, Tucu Hernández, Iago Aspas, Maxi Gómez y Pione Sisto.

Está siendo bastante inamovible el once de Unzué en el Celta de Vigo. Está funcionando y se espera que repitan los once que comenzaron de inicio en el Ciutat de Valencia. La única duda es con Sergi Gómez, que podría regresar al once por Roncaglia.

Posibles alineaciones del Betis vs Barcelona

Alineación del Betis en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Adán, Francis (Navarro), Feddal, Mandi, Durmisi, Javi García, Fabián, Guardado, Joaquín, Tello (Boudebouz), Sergio León.

La mejor noticia para Quique Setién es la vuelta de Mandi y Feddal a la zaga, su pareja de centrales titular. Aunque es duda Francis, por molestias, y podría entrar Navarro al lateral derecho este domingo. Javi García vuelve a la medular y Boudebouz sería el que se caería del teórico once titular, aunque podría ser Tello.

Alineación del Barcelona en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Ter Stegen, Semedo (Sergi Roberto), Piqué, Vermaelen, Jordi Alba, Busquets, Rakitic, Iniesta, (André Gomes o Sergi Roberto) Paulinho, Messi y Luis Suárez.

Con la nueva lesión de Dembélé se reducen las dudas en el once de Ernesto Valverde. Con Iniesta tocado, podría repetir André Gomes de inicio. Además, Semedo cuenta con opciones de ocupar el lateral por Sergi Roberto, que dejaría a Gomes en el banco de nuevo.

Posibles alineaciones del Éibar vs Málaga

Alineación del Éibar en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Dmitrovic, Capa, Arbilla (Ramis), Oliveira, José Ángel, Alejo (Orellana), Jordán, Dani García, Inui Charles y Sergi Enrich.

Mendilibar recupera a su pareja de centrales titulares para recibir al Málaga: Arbilla y Oliveira. Ramis parece que volverá al banquillo pese a los buenos minutos ante el Atlético de Madrid. El Alejo-Orellana es la otra gran duda que alberga el once tan definido del equipo armero.

Alineación del Málaga en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Roberto, Rosales, Luis Hernández, Miquel, Ricca (Diego), Keko (Ontiveros), Recio, Iturra (Adrián), Chory Castro, Borja Bastón (En-Nesyri) y Bueno (Peñaranda).

Con la llegada de José González se pueden esperar varios cambios en el once malagueño. Lo que es seguro es que mantendrá el 4-4-2. Ricca o Diego en el lateral zurdo, Ontiveros o Keko por la derecha, Iturra o Adrián en la medular e incluso quiénes serán los dos delanteros del cuadro que forman Bastón, En-Nesyri, Bueno y Peñaranda. Mucho que resolver para el nuevo técnico blanquiazul.

