Juan Mata se está ganando el respeto del mundo del fútbol con sus gestos deportivos y solidarios. El creador del proyecto Common Goal también impresiona a sus rivales dentro del campo, como sucedió en el encuentro del pasado lunes, que midió a su equipo, el Manchester United, con el Stoke City en Old Trafford.

El internacional español fue el protagonista de una curiosa jugada que podía haber marcado el partido de haber tenido un desenlace diferente e injusto para el Stoke, algo que impidió Mata, haciendo gala de un fair play inusual en el mundo del fútbol. Corría el minuto 34 de partido cuando el mediapunta disputaba un balón con Martins Indi y cayó dentro del área.

En las repeticiones se apreciaba claramente que no había contacto suficiente como para decretar la pena máxima y Mata, buscando ayudar al colegiado y ser justo por encima de sus intereses y los de su equipo, se levantó rápidamente e hizo un gesto con el dedo al árbitro para indicarle que no había habido penalti y que debía dejar seguir el juego. Gracias a estas indicaciones y a su apreciación personal, el colegiado no decretó el lanzamiento desde los 11 metros.

La cuenta oficial de Twitter del Stoke City agradeció el gesto de Mata en plena retransmisión en directo del partido en la red social. “Mata cae dentro del área. La afición ve que se ha tirado. Señalan saque de puerta y las repeticiones le muestran levantándose y diciendo que se ha resbalado. Fair play del español”.