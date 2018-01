Tras ser destituido el pasado sábado como entrenador del Málaga, Míchel González ha decidido despedirse del conjunto andaluz a través de una carta que ha publicado en su cuenta de Twitter. El madrileño empieza la carta dando las gracias por las muestras de cariño que recibió desde su llegada al Málaga. Ha tenido palabras de agradecimiento hacia los fisioterapeutas, médicos, utilleros preparadores físicos, técnicos y hacia los directores deportivos. “Agradecer a mis directores deportivos, a quien me trajo y a quien me tuvo que despedir. Los dos confiaron en la persona y valoraron al entrenador con el paso de los días y nuestras múltiples conversaciones. Para Mario Husillos ha sido el mal trago y te agradezco que me lo hicieras pasar sin traumas”, señalaba en la carta.

Por supuesto, también ha dedicado unas palabras a sus jugadores a los que le “habría gustado hacer mejores, mucho mejores” y a los que agradece su compromiso, fe y disposición al tiempo que lanza un dardo a “los que mandan” ya que se les agotó la confianza en él antes que a su plantilla. Esa es la única mención no explícita a Al Thani, y es que Míchel se despide de todos y cada uno de los que forman parte del club, pero se olvida del presidente del club con el que mantuvo una tensa relación y a la que se puso fin el pasado sábado. El madrileño es el tercer entrenador que Al Thani despide en sus siete años y medio de mandato. Los otros dos fueron Jesualdo Ferreira (2009-10) y Marcelo Romero (2016-17).

Por último, Míchel también tuvo palabras para la afición del Málaga tanto los que le apoyan como los que lo retractaban y desea al club y a su sucesor lo mejor.