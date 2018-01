Lerma: “Que Aspas me diga a la cara que no me gritó negro de mierda”

Continúa la polémica entre Jefferson Lerma y Iago Aspas después de los supuestos insultos racistas emitidos por el delantero del Celta de Vigo hacia el centrocampista del Levante. Lerma ofreció su versión de los hechos en declaraciones a Blue Radio Colombia, aclarando lo sucedido en el Levante vs Celta del pasado domingo.

“Hubo una jugada anterior, en la que yo lo corto y, cuando arranca a correr, le doy en la cabeza. Él me reclama y le digo “¿qué pasa?”. Él me responde: “negro de mierda”. Fue un gesto muy feo”, explicó Lerma, contextualizando lo sucedido.

Aspas negó haber proferido esas palabras hacia Lerma, después de que saltara la polémica, y el jugador del Levante también se pronunció al respecto. “Coherente, más cuando son los mismos jugadores los que hacen campañas contra el racismo a nivel mundial. ¿Qué le podemos pedir a las otras personas cuando nosotros lo hacemos? Eso no puede pasar. Todo el mundo, independiente del color, merecemos respeto en todos los aspectos“, añadió.

Lerma continuó con su argumentación e incluso mandó un mensaje al delantero del Celta. “No es justo decirle a una persona ‘negro de mierda’. Y si él dice que yo lo insulté primero, que me diga en la cara que no me lo dijo. Lo que se queda en el campo, se queda en el campo, pero hay insultos que no se pueden saltar por alto”, manifestó, en referencia a Aspas.

Lerma se ratifica en sus acusaciones

La respuesta de Lerma después de la polémica acción tampoco fue la mejor, como él mismo reconoció en la entrevista. “Después de lo que me dijo Aspas yo ya había perdido la cabeza totalmente y sólo pensaba en hacerle daño, no me importaba lo que pasara. entonces voy y le pego en el tobillo. El árbitro viene hacia mí y le digo “¿qué quieres que haga después de que me ha llamado negro de mierda? Y me responde ‘cálmate que se te ven las ganas de darle y deja de joder que me tienes hasta los cojones’. Creo que en el acta pone que no se entera, algo que me parece desleal”..

“Yo no tengo que arrepentirme de nada porque no he hecho nada malo, no he cometido ningún error. ¿Hoy? Si me lo repite lo hago, vuelvo a reaccionar igual, no me hubiera arrepentido de nada. Es un tema que toca y que no se olvidará”, concluyó.