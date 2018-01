Wenger da por perdido a Alexis: “Parece que no ampliará su contrato”

Arsène Wenger dejó a Alexis Sánchez fuera de la convocatoria del encuentro que midió al Arsenal ante el Bournemouth, lo que dispara aún más los rumores sobre una posible salida. El entrenador francés explicó antes del choque en el Vitality Stadium todos los detalles.

“Su situación no está completamente decidida en una dirección u otra, por eso le he dejado en casa. La resolución de su situación es inminente. No leo demasiado, ni yo sé realmente cómo será”, apuntó Wenger en declaraciones recogidas por Sky Sports.“Parece que Alexis no ampliará su contrato”, confesó el técnico francés

El chileno termina contrato el 30 de junio y está más cerca de salir que de renovar. El Manchester City de Pep Guardiola es el equipo que más opciones tiene de contratarle, aunque el United y el Liverpool también han mostrado interés por él.