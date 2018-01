Real Sociedad Vs Barcelona en vivo y en directo online

20:00. ¡MUY BUENAS TARDES A TODOS! Bienvenidos a la retransmisión en vivo y en directo online del Real Sociedad vs Barcelona. Anoeta pondrá a prueba a un Barcelona que vive un gran momento de forma. Los de Valverde quieren cerrar una primera vuelta impecable con una victoria en un feudo que no se les da nada bien. Llevan once años sin ganar allí en Liga.

Real Sociedad y Barcelona se miden las caras en el último encuentro de la primera vuelta. Anoeta será la última prueba de fuego para este equipo que está haciendo unos números impresionantes. Si puntúa en el feudo Txuri-Urdín habrán mejorado las cifras de Guardiola en lo que a partidos sin perder se refiere. Ahora mismo están igualados a 28.

Cuentan con un buen colchón sobre el segundo clasificado, el Atlético de Madrid, al que aventajan en seis puntos. Llegan en uno de sus mejores momentos de la temporada con seis victorias en los últimos siete partidos. Nadie ha conseguido doblegar a este Barça todavía. La pasada temporada los de Luis Enrique consiguieron vencer por 0-1 en Anoeta en la Copa del Rey, no sin sufrir, con un gol de Neymar de penalti, mientras en Liga no pasaron del empate a uno.

Valverde no quiere confianzas y sacará su mejor once para acabar con el gafe de Anoeta, donde no ganan (en Liga) desde la temporada 2006-07, y cerrar la primera vuelta con una nueva victoria. Ter Stegen regresará a la portería tras descansar en la Copa. También volverán Vermaelen, Sergi Roberto y Paulinho que fueron suplentes frente al Celta.

Dembélé esperará su oportunidad en el banquillo ya que el Txingurri seguirá apostando por el 4-4-2 con Messi y Suárez en la punta de ataque. Por su parte, los de Eusebio, que todavía no han recuperado a Íñigo Martínez, lesionado, también saldrán con toda la artillería para intentar dar la campanada.

La Previa

La Real Sociedad recibe este domingo al Barcelona en Anoeta –20.45 horas/Movistar Partidazo– en la 19ª jornada de LaLiga Santander con la intención de apelar al poder de su feudo en las últimas visitas de los blaugranas y salir así del mal momento de juego por el que pasan, aunque el Barça, que llega líder, está en una óptima situación para poder volver a ganar en Donostia.

Mientras que el Barça llega a esta cita tras superar al Celta de Vigo, otro de los equipos que se le habían atragantado últimamente, en los octavos de final de la Copa del Rey con una ‘manita’ en el Camp Nou, la Real Sociedad no pasa por su mejor momento y su técnico, Eusebio Sacristán, reconoce que deben ganar para evitar preocupaciones mayores.

La derrota de los donostiarras en Butarque (1-0) en la última jornada les ha dejado en mitad de la tabla y en caída libre, lejos de las zonas de Europa con las que coquetearon previamente. El oasis del triunfo ante el Sevilla (3-1) en el último duelo del 2017 se quedó en eso, un espejismo, y el Leganés devolvió a la realidad a un equipo que no ganaba desde el 23 de noviembre, en la Liga Europa.

El triunfo antes los sevillistas llegó en la jornada 17, pero la anterior victoria en el campeonato doméstico se quedó muy atrás, en la jornada 11 (3-1 en casa, ante el Eibar). Desde entonces al equipo de Eusebio le ha costado encontrar aquello que le llevó arriba en el arranque de la temporada, y la mala dinámica de juego y resultados ha llevado a instaurar la incertidumbre en Anoeta.

Pero es en su casa, en su feudo, donde peor lo ha pasado el Barça en las últimas temporadas. La Real Sociedad necesita un gran triunfo para enderezar el rumbo, y es el equipo blaugrana una víctima propicia para volver a caer. Los blaugranas no ganan en Anoeta desde el año 2007, cuando en Liga el equipo entrenado entonces por Frank Rijkaard ganó 0-2 con goles de Samuel Eto’o y Andrés Iniesta.

El capitán, que a buen seguro querrá ser protagonista de nuevo, en asociación con un Luis Suárez que ha vuelto a recuperar el olfato goleador o un Leo Messi que ante el Celta de Vigo marcó, asistió y mandó y está en un gran momento de forma. Estas son algunas de las grandes bazas del Barça para poder ganar de nuevo en el feudo ‘txuri-urdin’.

Las últimas visitas del Barça, desde aquella victoria en la campaña 2006/07, a Anoeta en LaLiga se han saldado con empate o derrota. La Real Sociedad, que bajaría en aquella campaña y no volvería a Primera hasta la temporada 2010/11, acumula un balance en casa de 5 victorias (2-1, 3-2, 3-1, 1-0, 1-0) y 2 empates (2-2, 1-1) ante el equipo catalán.

Que los culés acaben con esa serie de siete partidos sin ganar en Anoeta pasa por apelar a su buen momento, al juego desplegado en la primera parte del partido copero ante el Celta donde fueron un vendaval ofensivo. No podrá debutar todavía Philippe Coutinho, lesionado, y tampoco Yerry Mina por falta de tiempo, pero a la espera de los fichajes de invierno el equipo blaugrana está respondiendo con creces.

Son ya 28 partidos sin perder para un Barça que sólo perdió en la Supercopa de España de arranque de temporada. Con un bloque sólido, mejorado en su tenacidad defensiva, y con un ataque que se ha sobrepuesto a la salida de Neymar con más llegada desde la segunda línea y ahora el regreso, tras lesión, de Ousmane Dembélé, este Barça se ve capaz de romper el gafe de Anoeta y de seguir reforzando su liderato, con 9 puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid y 11 sobre el Valencia.

Por su parte, Eusebio afronta este partido clave sin Iñigo Martínez, con una rotura fibrilar sufrida ante el Leganés. No obstante, el lateral zurdo estará cubierto con el regreso de Kevin Rodrigues y en ataque también está de vuelta el belga Adnan Januzaj, superada ya una elongación muscular que le impidió jugar en Butarque.