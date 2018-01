Nuevo susto en BeIN Sports: García Pitarch se mareó y tuvo que abandonar el plató

Nuevo susto en el plató de BeIN Sports. Jesús García Pitarch, ex jugador y ex director deportivo de Valencia y Atlético de Madrid, sufrió un mareo en pleno directo y tuvo que abandonar su puesto en el programa. Afortunadamente, Pitarch se encuentra bien y su vahído no tuvo mayores consecuencias.

Pitarch estaba analizando la jornada de Liga cuando comenzó a encontrarse mal y tuvo que parar de hablar para levantarse y marcharse de plató, posiblemente en busca de atención médica. El resto de comentaristas del programa y la presentadora Lucía Villalón, vivieron unos segundos de incertidumbre antes de continuar con el directo con la más absoluta profesionalidad.

Cabe recordar que el pasado mes de noviembre, el presentador de El Club, de BeIN Sports, Axel Torres, se desmayó cuando estaba en directo en el programa, provocando unos minutos de duda que aumentaron con el corte de la señal por parte de la cadena.